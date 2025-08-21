البطلة الأولمبية إيمان خليف تنفي شائعات اعتزالها الملاكمة

نفت البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف الأنباء المتداولة حول اعتزالها الملاكمة، ووصفتها بأنها "مزاعم مغرضة" تهدف إلى تشويه مسيرتها الرياضية وإثارة البلبلة بين جمهورها ومحبيها.

وأكدت خليف في تصريحات صحفية أنها ماضية في مشوارها الرياضي بكل قوة، مشددة على أن طموحاتها لم تتوقف عند مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، بل تسعى لتحقيق المزيد من الألقاب والإنجازات لرفع راية الجزائر في المحافل الدولية.

وأضافت البطلة الجزائرية أنها تركز حالياً على برنامجها التدريبي استعداداً للاستحقاقات المقبلة، داعية جماهيرها إلى عدم الالتفات إلى الشائعات والحرص على دعمها في مسيرتها.

وتعد إيمان خليف من أبرز الرياضيات الجزائريات اللواتي حققن إنجازات لافتة في الملاكمة، حيث مثلت الجزائر في عدة بطولات عالمية وأولمبية، وحظيت بمكانة بارزة على الساحة الرياضية العربية والدولية.