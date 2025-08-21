قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصور الأولى لحادث مطروح واشتعال النيران وتفحم أربع سيارات ومصرع شخص وإصابة 20
ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور
عام من الحضور المؤسسي.. تقديرا لدوره في تعزيز الوعي الديني تكريمات عدة للمفتي نظير عياد
أخبار تهمك.. تفاصيل طقس اليوم.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار
الحراك الوطني في غزة يصف العدوان بالإبادة الجماعية ويرفع الأعلام المصرية دعما للموقف المصري
في ذكرى اشتعال النيران به.. خطيب المسجد الأقصى: العدوان ما زال مستمرا وبصور متعددة
تمساح أسود ضخم من رمال الشواطئ يجذب السياح بطور سيناء
إحالة مفتشي عمل للنيابة بتهمة تلقى رشوة من شركة إلحاق عمالة
وصول حسين لبيب رفقة حسام المندوه إلى وزارة الإسكان.. شاهد
العمر مجرد رقم .. زواج اثنين من المسنين داخل دار نزلاء في السادات
مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
محافظ بني سويف: اللاعبة سُندُس حصلت على 6 ميداليات منها 3 ذهبية
أخبار العالم

البطلة الأولمبية إيمان خليف تنفي شائعات اعتزالها الملاكمة

إيمان خليف
إيمان خليف
القسم الخارجي

نفت البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف الأنباء المتداولة حول اعتزالها الملاكمة، ووصفتها بأنها "مزاعم مغرضة" تهدف إلى تشويه مسيرتها الرياضية وإثارة البلبلة بين جمهورها ومحبيها.

وأكدت خليف في تصريحات صحفية أنها ماضية في مشوارها الرياضي بكل قوة، مشددة على أن طموحاتها لم تتوقف عند مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، بل تسعى لتحقيق المزيد من الألقاب والإنجازات لرفع راية الجزائر في المحافل الدولية.

وأضافت البطلة الجزائرية أنها تركز حالياً على برنامجها التدريبي استعداداً للاستحقاقات المقبلة، داعية جماهيرها إلى عدم الالتفات إلى الشائعات والحرص على دعمها في مسيرتها.

وتعد إيمان خليف من أبرز الرياضيات الجزائريات اللواتي حققن إنجازات لافتة في الملاكمة، حيث مثلت الجزائر في عدة بطولات عالمية وأولمبية، وحظيت بمكانة بارزة على الساحة الرياضية العربية والدولية.

إيمان خليف الأولمبية الملاكمة

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

البلوجر نورهان حفظي

جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان| هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية؟ أصبحت اليوم الخميس صائما ثم أفطرت فهل علي إثم؟ هل قراءة القرآن بدون وضوء جائزة؟

إزالة التعديات بأسوان

محافظ أسوان يشدد لتكثيف جهود إزالة التعديات بإجمالى 97 حالة تعدى.. وتكليفات بأهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية

شهادات البنك الأهلي

أفضل عائد شهري من شهادات البنك الأهلي.. كم تربح من 100 ألف جنيه؟

بالصور

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

المتهمين

ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور

المتهمين

القبض على 4 متهمين يروجون المخدرات بالمرج

العيش البلدي بالدولار

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

