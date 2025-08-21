شخص يقود سيارته بتهور ويصيب آخرين بالدقهلية.. وتحطم سيارته

دهس شخص يقود سيارة

بتهور جثمان متوفى أثناء تسلم أهله جثته من ثلاجة حفظ الموتى التابعة لمستشفيات جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية داخل ممر عيادات جيهان، ما تسبب في إصابة 2 بكسور وكدمات.

وقام بعض الأهالي مرافقي المرضى المترددين على العيادات بالتعدي على السائق بالضرب.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بحدوث تجمهر وتحطيم بعض الأهالي لسيارة والتعدي على قائدها داخل ممر عيادات جيهان المؤدي إلى المستشفيات والمراكز الطبية، ووجود مصابين.

انتقل أفراد الأمن الإداري التابع لجامعة المنصورة وضباط المباحث، وبالفحص تبين قيام قائد سيارة ملاكي بتوصيل أحد مرافقيه إلى استقبال مركز الأورام، وحال خروجه بالسيارة تحرك بسرعة شديدة، ما تسبب في اصطدامه بجثمان شخص أثناء تسلم أهله له أمام ثلاجة حفظ الموتى.

وحال محاولته الفرار، اصطدم ببعض المتواجدين، ما تسبب في إصابة 2، ما استدعى بعض المترددين على العيادات ومرافقيهم إلى التعدي عليه بالضرب وإحداث تلفيات بالسيارة.

تم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة، ونقل المصابين إلى المستشفى، والتحفظ على السائق بمستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.