لخلافات عائليه ..اب يطعن زوجته وابنته بإحدى قرى الدقهلية

اصببت سيدة وابنتها بطعنات على يد زوجها باحدى قرى الدقهلية..لخلافات بينهم وتم نقلهن للمستشفى

تلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من شرطة النجده يفيد بوقوع مشاجره بين اب وزوجته وابنته مما ادى الى قيام الاب بطعن الزوجه والابنة باله حاده بقرية ابو طه التابعة لمنشية عبد الرحمن .

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين ان المصابه تدعى رضا حسن حسن 40 عاما ومصابه بطعنات بجميع انحاء الجسم وابنتها مريم 16 عاما مصابه بجروح

وطعنات بالجانب الايمن .

وبالفحص والتحرى تبين ان الاب ويدعى ايهاب م م !45عاما قام بطعن زوجته وابنته لخلافات عائليه.

تم نقل الزوجه والابنة الى مستشفى منيه النصر،

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه بالواقعه