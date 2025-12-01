قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مساعدات سعودية إلى فلسطين بقيمة 90 مليون دولار
تحذير أوروبي من تصعيد إسرائيلي محتمل ضد إيران خلال العام المقبل
مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025
كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدف عالمى لمنتخب سوريا أمام تونس
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البعثة المصرية لكرة السلة تدخل معسكرًا مغلقا استعدادًا للمشاركة في كأس العالم

البعثة المصرية
البعثة المصرية
منار نور

دخلت البعثة المصرية لكرة السلة الموحدة 3x3 اليوم معسكرًا مغلقًا بالقاهرة باحدي دور القوات المسلحة المصرية القريبة من مطار القاهرة الدولي وذلك في إطار المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل السفر إلى سان خوان– بورتوريكو للمشاركة في كأس العالم لكرة السلة الموحدة للأولمبياد الخاص، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 9 ديسمبر 2025.

ووجه معالي الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري رسالة دعم قوية للبعثة قبل مغادرتها، مؤكدًا أن المشاركة في كأس العالم تأتي امتدادًا للدور الوطني في دعم اللاعبين في الاولمبياد الخاص المصري لتمكينهم رياضيًا ، مشيرا الي أن جميع الجهات المعنية قدمت دعمًا واضحًا لتسهيل سفر البعثة .

واضاف ان مشاركتنا في كأس العالم خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر في الرياضات الموحدة، مؤكدا علي ثقته الكبيرة في قدرة المنتخب المصري على تقديم أداء قوي يعبر عن إمكانيات كل لاعبات الاولمبياد الخاص المصري.

وفيما يتعلق بجدول السفر، تغادر البعثة صباح يوم الثلاثاء 2 ديسمبر من القاهرة إلى نيويورك في تمام الساعة 06:55 صباحًا وصولًا إلى مطار جون إف كينيدي الساعة 11:40 صباحًا، يعقبها رحلة من نيويورك إلى سان خوان في تمام الساعة 17:00 لتصل البعثة إلى بورتوريكو في 21:54 من مساء اليوم نفسه.

وتضم البعثة المصرية كلا من معالي الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، والأستاذ الدكتور باسم تهامي رئيسًا للبعثة، والكابتن أميرة فرج مدربة الفريق، إضافة إلى اللاعبات روان علي، ماريان فانوس، ميادة عبد الرحمن، والشريكات فريدة الشنواني وفريدة مسعد.

ويشارك المنتخب المصري ضمن فرق المجموعة الرابعة التي تضم منتخب بورتوريكو البلد المستضيف، ومنتخب أنجولا، ومنتخب جاميكا، إلى جانب المنتخب المصري ،وقد خاض الفريق تدريباته خلال الأسابيع الماضية داخل ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة والتي شهدت تركيزًا كبيرًا واستعدادات مكثفة تحت قيادة الكابتن أميرة فرج، وبمتابعة دقيقة من الأستاذ الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة.

البعثة المصرية كرة السلة سان خوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

ترشيحاتنا

رئيس جامعة المنصورة

افتتاح المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي جامعة المنصورة

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يترأس اجتماع «العليا للتموين».. وهذه أبرز التوجيهات

امال محمود

آمال محمود : نقدر دعم الرئيس السيسي للمرأة وإيمانه الراسخ بدورها

بالصور

مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025

منتجات شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية
منتجات شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية
منتجات شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية

مشروب الشتاء .. طريقة عمل الهوت شوكليت زي الكافيهات

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1

غذاء صحى وسريع.. طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :

فيديو

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

حقيقة علاقة حسام حبيب وشيراز

بعد انتشار صورهما.. أول تعليق من حسام حبيب على علاقته بـ شيراز

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد