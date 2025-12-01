البعثة المصرية لكرة السلة تدخل معسكرًا مغلقا استعدادًا للمشاركة في كأس العالم

دخلت البعثة المصرية لكرة السلة الموحدة 3x3 اليوم معسكرًا مغلقًا بالقاهرة باحدي دور القوات المسلحة المصرية القريبة من مطار القاهرة الدولي وذلك في إطار المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل السفر إلى سان خوان– بورتوريكو للمشاركة في كأس العالم لكرة السلة الموحدة للأولمبياد الخاص، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 9 ديسمبر 2025.

ووجه معالي الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري رسالة دعم قوية للبعثة قبل مغادرتها، مؤكدًا أن المشاركة في كأس العالم تأتي امتدادًا للدور الوطني في دعم اللاعبين في الاولمبياد الخاص المصري لتمكينهم رياضيًا ، مشيرا الي أن جميع الجهات المعنية قدمت دعمًا واضحًا لتسهيل سفر البعثة .

واضاف ان مشاركتنا في كأس العالم خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر في الرياضات الموحدة، مؤكدا علي ثقته الكبيرة في قدرة المنتخب المصري على تقديم أداء قوي يعبر عن إمكانيات كل لاعبات الاولمبياد الخاص المصري.

وفيما يتعلق بجدول السفر، تغادر البعثة صباح يوم الثلاثاء 2 ديسمبر من القاهرة إلى نيويورك في تمام الساعة 06:55 صباحًا وصولًا إلى مطار جون إف كينيدي الساعة 11:40 صباحًا، يعقبها رحلة من نيويورك إلى سان خوان في تمام الساعة 17:00 لتصل البعثة إلى بورتوريكو في 21:54 من مساء اليوم نفسه.

وتضم البعثة المصرية كلا من معالي الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، والأستاذ الدكتور باسم تهامي رئيسًا للبعثة، والكابتن أميرة فرج مدربة الفريق، إضافة إلى اللاعبات روان علي، ماريان فانوس، ميادة عبد الرحمن، والشريكات فريدة الشنواني وفريدة مسعد.

ويشارك المنتخب المصري ضمن فرق المجموعة الرابعة التي تضم منتخب بورتوريكو البلد المستضيف، ومنتخب أنجولا، ومنتخب جاميكا، إلى جانب المنتخب المصري ،وقد خاض الفريق تدريباته خلال الأسابيع الماضية داخل ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة والتي شهدت تركيزًا كبيرًا واستعدادات مكثفة تحت قيادة الكابتن أميرة فرج، وبمتابعة دقيقة من الأستاذ الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة.