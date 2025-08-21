مراسل القاهرة الإخبارية: 4 أفواج مساعدات مصرية تتجه إلى غزة عبر معبر رفح

أكد عبد المنعم إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، تحرك أربعة أفواج من قافلة المساعدات المصرية صباح اليوم من الجانب المصري باتجاه منفذ كرم أبو سالم.

محتويات القوافل

كل فوج يضم 25 إلى 30 شاحنة محملة بآلاف السلال الغذائية، ومئات الأطنان من الدقيق، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والعناية الشخصية.

عراقيل إسرائيلية في كرم أبو سالم

تخضع الشاحنات داخل منفذ كرم أبو سالم لإجراءات تدقيق ومراجعة معقدة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يؤدي إلى تكدس الشاحنات لساعات طويلة وتأخير في تفريغ المساعدات.

سياسة "هندسة التجويع"

وأشار المراسل إلى أن بعض الشاحنات تُعاد إلى الجانب المصري دون السماح بتفريغ حمولتها، ووصف هذا الإجراء بسياسة ممنهجة من الاحتلال لإطالة إجراءات الفحص أو رفض القوافل تحت ذرائع أمنية.

نقص المساعدات في غزة

أكد عبد المنعم إبراهيم أن المساعدات التي تدخل غزة عبر كرم أبو سالم غير كافية لتغطية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، مشيرًا إلى أن العراقيل الإسرائيلية هي السبب الرئيسي في ذلك، وليس ضعف الإمدادات أو قلة الشاحنات.

استمرار الدعم المصري والمجتمعي

أوضح المراسل أن القوافل المصرية، إلى جانب مساهمات التحالف الوطني وجامعة الأزهر ومؤسسات المجتمع المدني، مستمرة يوميًا في تقديم الدعم الإغاثي لأهالي قطاع غزة.