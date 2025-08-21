خبير: مصر تواصل اتصالاتها لوقف إطلاق النار في غزة.. وماكرون أكد رفضه لاجتياح القطاع

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، أن الجهود والاتصالات المصرية مستمرة على مدار الساعة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، في ظل التصعيد المستمر وتدهور الأوضاع الإنسانية.

وأشار سنجر، في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن الاتصال الأخير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون كان على قدر كبير من الأهمية، لافتًا إلى أن الرئيس الفرنسي عبّر خلال الاتصال عن رفضه الكامل لأي اجتياح عسكري لقطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن ماكرون شدد على أن التصرفات غير المحسوبة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تُسهم في إشعال التوتر بالشرق الأوسط، محذرًا من تداعيات أمنية وإنسانية خطيرة.