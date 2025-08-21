استمرار تدفّق المساعدات من مصر إلى غزة عبر قوافل "زاد العزة".. تفاصيل

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، عبد المنعم إبراهيم، بأن شاحنات المساعدات الإنسانية لا تزال تتدفق من الأراضي المصرية باتجاه قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، الذي يُعد حاليًا المنفذ الوحيد لإدخال الإغاثات إلى القطاع المحاصر.

وأشار إلى أن الفوج الرابع من القافلة الإنسانية الـ20، التي تنظمها الدولة المصرية ضمن مبادرة "زاد العزة"، بدأ في التحرك اليوم، محمّلًا بمساعدات غذائية متنوعة تشمل الزيت، والأرز، والسكر، والدقيق، والمعلبات، والمواد التموينية الأساسية.

وأوضح المراسل أن القوافل يتم تجهيزها داخل مراكز لوجستية متخصصة، أنشأتها الدولة لتلبية احتياجات أهالي غزة في ظل الحصار الخانق، مؤكدًا أن مصر تواصل جهودها لتسهيل مرور المساعدات بشكل يومي، بالتوازي مع استقبال الشحنات الدولية عبر ميناء العريش البحري والجوي.