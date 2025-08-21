وحدة الأزمات بتمريض بني سويف تنظم ندوة عن الزلازل وكيفية التعامل معها

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع وحدة الأزمات والكوارث ، ندوه تعريفية بكلية التمريض بجامعة بني سويف عن مخاطر الزلازل وكيفيه التعامل معها تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف.

وذلك تحت إشراف الدكتورأبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان الزبلاوى عميد كلية التمريض، والدكتورة هدى عطية مدير وحدة الأزمات بالكلية.

وشملت الندوة، مقدمة عن الزلازل وتعريفها وأهم أسبابها والتوزيع الجغرافي لها ومدي احتماليه تعرض مصر لخطر الزلازل، كما تناولت الندوة كيفية التحكم في الزلازل، وكيفية تعامل الأفراد قبل حدوث الزلازل واثناء وبعد حدوثها أيضاً، بالإضافة إلي الخروج بعدد من التوصيات عن كيفيه الحفاظ علي الأرواح البشريه والمنشأت والحد من الخسائر مع ضرورة نشر الوعي المجتمعي للتعامل السليم مع مثل هذه الكوارث الطبيعية حيث أن التوعية تمثل خط الدفاع الأول لحماية المجتمع.