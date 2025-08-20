السكرتير العام لبني سويف يجتمع باللجنة التنسيقية لمتابعة سير العمل في ملفات التصالح

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عقد اللواء حازم محمد عزت السكريتر العام،اجتماعا،ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية بأعضاء اللجنة التنسيقية للتصالح،لمناقشة وعرض نتائج المتابعة الأسبوعية لسير العمل في ملف التصالح ومتابعةمنظومة المتغيرات المكانية، وذلك بحضور: المهندسة مها أبو بكر رئيس اللجنة التنسيقية،المهندس رامي رجب مدير إدارة التخطيط،الأستاذة داليا فيض المشرف العام على المراكز التكنولوجية المهندس أشرف كمال مدير المتغيرات المكانية بالديوان العام ، رؤساء المدن ، و مسؤلى الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية.



ناقش السكرتير العام الموقف التنفيذي الحالي لطلبات التصالح المقدمة من المواطنين على مستوى الوحدات المحلية، والمعوقات التي قد تعرقل سرعة البت فيها، بجانب استعراض أحدث تقارير للمتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات ومخالفات البناء للتعامل الفوري معها

حيث أكد السكرتيرالعام توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بتقديم الدعم الفني والإداري اللازم للمواطنين، والرد على استفساراتهم بدقة، وتذليل أية عقبات تواجههم، بما يسهم في إنجاح المنظومة وتحقيق أهدافها في تقنين الأوضاع والحفاظ على حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا للمتابعة الميدانية للجان والفرق الفنية لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة ونهو المتأخرات في هذا الملف الحيوي