بني سويف.. نتائج زيارات التفتيش المالي بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية

شددّ الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بني سويف،على استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بخطة المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية،من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري،بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده ناصر سيف مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة،بشأن جهود الإدارة،خلال النصف الأول من أغسطس الجاري ،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية،وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية ومديريات التابعة التي تشرف عليها المحافظة ،بجانب المشاركة في عضوية اللجان النوعية المُكلفة بالإشراف على ملفات وموضوعات حيوية.

أشار التقرير إلى أنه تم،خلال الفترة المذكورة ،عمل 17 زيارة تفتيشية مُفاجئة،شملت تفقد سير ومنظومة العمل بالوحدات المحلية ومجالس القرى ومشروعات التابعة للمحافظة:منها 2 زيارة للوحدات المحلية ،و 2زيارة لقطاع الصحة، و4 زيارات في قطاع التموين، و2 زيارة في قطاع الزراعة، و5 زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي ، و2 زيارة في قطاعي الطب البيطري والشباب والرياضة " زيارة لكل قطاع" ،بالإضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى،وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب خلال تلك الفترة بهذه الجهات

من جهته كلف المحافظ مسؤولي التفتيش المالي والإداري،بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في:حالات ترك العمل و الغياب،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.