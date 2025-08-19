أخبار بني سويف.. المحافظ يرحب بالتعاون مع المعهد القومي للتخطيط ويكرم اللواء سامي علام لترقيته سكرتيرا عاما لمحافظة قنا

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:



حملات تموينية مكثفة ببني سويف تسفر عن ضبط سلع فاسدة ومجهولة المصدر

في إطار مواصلة الجهود الرقابية وفقاً لخطة محافظة بني سويف، بتوجيهات مستمرة ومشددة من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وتطبيقاً لخطة وزارة التموين في تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث واصلت مديرية التموين حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

حيث عرض المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف تقريراً شاملاً على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بنتائج الحملات التموينية التي نُفذت على مدار اليوم بعدد من مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمجهولة المصدر، بجانب تحرير عشرات المحاضر التموينية للمخابز والأسواق.

تكريم محافظ بني سويف للواء سامي علام لترقيته سكرتيرا عاما لمحافظة قنا

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء سامي فؤاد علام السكرتير العام المساعد، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمحافظة بعد صدور قرار ترقيته سكرتيرًا عامًا لمحافظة قنا، حيث أهداه درع المحافظة تقديرًا لجهوده، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في موقعه الجديد، وذلك في حضور: السيد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، واللواء حازم محمد عزت السكرتير العام.

وأكد المحافظ أن اللواء "سامي علام" كان نموذجًا للعمل التنفيذي الميداني الجاد، حيث تميز أداؤه بالانضباط والمتابعة الدقيقة لمختلف الملفات، خاصة ما يتعلق بضبط الأسواق، ولجان حماية المستهلك، إلى جانب دوره البارز في متابعة المشروعات الإنتاجية والخدمية الجارية في مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أنه لم يدخر جهدًا في سبيل خدمة أبناء بني سويف.

محافظ بني سويف يرحب بالتعاون مع المعهد القومي للتخطيط

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بمكتبه، مسؤولى المعهد القومي للتخطيط ، في ختام زيارتهم لبني سويف ، التي تضمنت عقد منتدى بعنوان "استشراف مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة بني سويف من خلال تعزيز رأس المال الاجتماعي" بهدف تسليط الضوء على أهمية رأس المال الاجتماعي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وحضر اللقاء "بلال حبش" نائب المحافظ، وضم الوفد الدكتور فريد عبد العال استاذ التنمية الاقليمية والمحلية بمعهد التخطيط القومي، وزينب الصادي استاذ مساعد بمركز التنمية الإقليمية ، ود.أمل زكريا مدير مركز التنمية الإقليمية بالمعهد القومي ، ود. سميرة إبراهيم -باحث ومدرس مساعد كلية سياسة واقتصاد معهد التخطيط، وشيماء محمود باجث ومسؤول التواصل والتنسيق بمعهد التخطيط، بجانب د.علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالديوان العام للمحافظة.