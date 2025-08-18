حملة رقابية تتمكن من ضبط مواد ومنتجات غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة،نتائج حملة رقابية مفاجئة نفذتها فرق الطب الوقائي التابعة للمديرية على عدد من المنشآت الغذائية بمدينة ببا، أسفرت عن ضبط 810 كجم خثرة جبنة مودزاريلا داخل أحد مصانع الجبنة مجهولة المصدر وبدون بيانات ومحضر لمنشآة لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ومحضر آخر لامتناع أحد المنشآت الغذائية



جاء ذلك خلال إطلاعه على التقرير الميداني الذي أعده وكيل الوزارة، وتضمن الإشارة إلى الحملة التي قادتها الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير إدارة الطب الوقائي ، وبمشاركة الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، وفريق من مراقبة الاغذية بالمديرية ومكتب مراقبة الأغذية بببا

تأتي تلك الحملات ضمن خطة المحافظة التي تنفذها المديرية ، بتكثيف المرور علي المنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من. استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين للشهادات الصحية والتأكد من سلامه تداول الاغذيه في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي