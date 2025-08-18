محافظ بني سويف يشهد احتفالية تجهيز 20 عروس من الأولى بالرعاية



شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة نهضة بني سويف تحت إشراف المحافظة ،لتسليم أجهزة عروس للفئات الأولى بالرعاية،وذلك بحضور: د. هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن ، علي يوسف رئيس المدينة ، وليد حسين عبد السلام المدير التنفيذي للمؤسسة، د. شريف حنفي رئيس اللجنة المشرفة على الممشى السياحي وأهالي وأسر الفتيات.

وأثناء الاحتفالية،التي استضافها الممشى السياحي للكورنيش،سلم المحافظ عددًا من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز العرائس المقدمة من مؤسسة نهضة بني سويف،تحت إشراف وتنسيق من مديرية التضامن ،والتي تشمل عددًا من الأجهزة المنزلية والكهربائية لـــ 20 فتاة من الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة.

وهنأ المحافظ العرائس وأسرهن بمناسبة الزفاف، معبرا عن سعادته وحرصه على المشاركة في هذه الفعالية التي تُسهم في إدخال السرور على الفتيات من الأسر الأولى بالرعاية، مشيداً بالدور التنموي والخدمي الذي تقوم بها نهضة بني سويف ودعمها المتواصل للفئات الأكثر احتياجاً من خلال تبنيها وتنفيذها لمبادرات إنسانية فعالة تفيد المجتمع وترعى الفئات الأكثر اجتياجاً، لاسيما وأن المؤسسة أحد أبرز أعضاء لجنة توحيد جهود العمل الأهلى ومن أوائل الموقعين على وثيقة توحيد الجهود التي أطلقتها المحافظة منذ سنوات

من جهته أكد المدير التنفيذي لنهضة بني سويف، أن ما تقدمه المؤسسة " اليوم" بمثابة رسالة أمل ومد العون للفئات الأولى بالرعاية ، الذي يأتي انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن دعم الأسر الأولى بالاهتمام والرعاية جزء لا يتجزأ من مسئوليتنا المجتمعية، خاصة وأن تجهيز العرائس أحد محاور عمل المؤسسة ، مشيراً إلى كل فتاة من المستفيدات تسلمت جهاز عروس مكون من ( ثلاجة ، غسالة ، بوتاجاز)