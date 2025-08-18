قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

صحة بني سويف تعد بدعم كوادرها النسائية للاستفادة من خبراتهن في خدمة المجتمع

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اجتماعًا مع عدد من الكوادر النسائيه بمديرية الشئون الصحية، وذلك عقب ختام مشاركتهن في فعاليات الدفعة الثالثة من البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، والذي استضافته محافظة بني سويف برعايه  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ضمن برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة.

وأكد وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتمكين المرأة، وتعزيز قدراتها ومهاراتها بما يمنحها فرصًا حقيقية للقيادة في مختلف المجالات، ويمكنها من مواكبة المتغيرات المتسارعة ومتطلبات التنمية المستدامة.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالدور الفعال للكوادر النسائية في القطاع الصحي، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة وإعدادها لتولي مواقع قيادية، مؤكدًا أن مديرية الصحة ببني سويف ستواصل دعم كوادرها النسائية للاستفادة من خبراتهن في خدمة المنظومة الصحية والمجتمع.

وضمّ الفريق المشارك من مديرية الصحة كلاً من الدكتورة عزة يحيى عبد الغني، والدكتورة خلود محمد عادل، والدكتورة رضوی أحمد حسين، والدكتورة مريم ثروت بشاي، والدكتورة سارة جمال سيد، والدكتورة هدير عادل يحيى، والدكتورة دعاء سيد روبي، والدكتورة جهاد أحمد عثمان، و زهيرة رمضان محمد، و إيمان عبد الحسيب هاشم، و أمل معوض محمد.

بني سويف صحة بني سويف محافظة بني سويف

