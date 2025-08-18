محافظ بني سويف يرحب بالتعاون مع المعهد القومي للتخطيط

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بمكتبه، مسؤولى المعهد القومي للتخطيط ، في ختام زيارتهم لبني سويف ، التي تضمنت عقد منتدى بعنوان "استشراف مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة بني سويف من خلال تعزيز رأس المال الاجتماعي" بهدف تسليط الضوء على أهمية رأس المال الاجتماعي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وحضر اللقاء "بلال حبش" نائب المحافظ، وضم الوفد الدكتور فريد عبد العال استاذ التنمية الاقليمية والمحلية بمعهد التخطيط القومي، وزينب الصادي استاذ مساعد بمركز التنمية الإقليمية ، ود.أمل زكريا مدير مركز التنمية الإقليمية بالمعهد القومي ، ود. سميرة إبراهيم -باحث ومدرس مساعد كلية سياسة واقتصاد معهد التخطيط، وشيماء محمود باجث ومسؤول التواصل والتنسيق بمعهد التخطيط، بجانب د.علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالديوان العام للمحافظة.

ورحب المحافظ بضيوف بني سويف من معهد التخطيط القومي ،مؤكدا أهمية المنتدى الذي يعد فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والأفكار بين الأكاديميين والخبراء وصناع القرار والمواطنين، بما يسهم في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل المحافظة، حيث تسلم المحافظ نسخة من الدراسة التطبيقية التي أجراها فريق البحث من المعهد على دور رأس المال الاجتماعي في تطوير المؤشرات التنافسية بالمحافظات المصرية "بالتطبيق على بني سويف"

وتناول اللقاء استعراض نتائج وتوصيات المنتدى ، التي ركزت على التزام محافظة بني سويف ومعهد التخطيط القومي بتبني نهج تشاركي، يضع المواطن في قلب عملية التنمية، ويعزز من دوره كشريك أساسي في بناء مستقبل أفضل، حيث أكد المحافظ دعمه وترحيبه بالتعاون مع المعهد في كل ما يخدم المحافظة.