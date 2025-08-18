وكيل صحة بني سويف يلتقي وفد اتحاد "بشبابها" لبحث التعاون في نشر الوعي الصحي

التقى الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم، وفد اتحاد "بشبابها"، والذي ضم الدكتورة ماريا لوندي المنسق العام للاتحاد بالمحافظة، والدكتورة هبة حسن نائب رئيس وحدة الصحة والسكان المركزية بالاتحاد، ورؤساء وحدات الاتحاد بالمحافظة، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين في دعم الجهود الصحية وتنفيذ المبادرات التوعوية.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان أهمية تفعيل مشاركة الشباب في المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة العامة، وتنظيم أنشطة وقوافل توعوية تستهدف مختلف الفئات المجتمعية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي والوقاية من الأمراض.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في دعم المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن المديرية ترحب بالتعاون مع الكيانات الشبابية الفاعلة في المجتمع، من أجل تحقيق الأهداف التنموية في القطاع الصحي وخدمة أهالينا داخل المحافظة.

من جانبها، أعربت الدكتورة ماريا لوندي عن تقديرها للدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة على حسن الاستقبال ومد جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والكيانات الشبابية، مؤكدة أن الاتحاد سيواصل جهوده في تعزيز الوعي ونشر ثقافة الصحة السليمة بين المواطنين، بما يواكب توجهات الدولة في هذا المجال.