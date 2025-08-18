تكريم محافظ بني سويف للواء سامي علام لترقيته سكرتيرا عاما لمحافظة قنا

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء سامي فؤاد علام السكرتير العام المساعد، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمحافظة بعد صدور قرار ترقيته سكرتيرًا عامًا لمحافظة قنا، حيث أهداه درع المحافظة تقديرًا لجهوده، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في موقعه الجديد، وذلك في حضور: السيد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، واللواء حازم محمد عزت السكرتير العام.











وأكد المحافظ أن اللواء "سامي علام" كان نموذجًا للعمل التنفيذي الميداني الجاد، حيث تميز أداؤه بالانضباط والمتابعة الدقيقة لمختلف الملفات، خاصة ما يتعلق بضبط الأسواق، ولجان حماية المستهلك، إلى جانب دوره البارز في متابعة المشروعات الإنتاجية والخدمية الجارية في مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أنه لم يدخر جهدًا في سبيل خدمة أبناء بني سويف.

وأضاف المحافظ أن اللواء سامي استطاع خلال فترة قصيرة أن يترك بصمة واضحة في الأداء التنفيذي، من خلال تنفيذ التكليفات بالنزول الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين، والاستجابة لمطالبهم في إطار من الجدية والالتزام بتنفيذ تكليفات الدولة، وهو ما جعله يحظى بتقدير وثقة الجميع.

وأعرب السيد "بلال حبش" نائب المحافظ عن اعتزازه بالعمل مع اللواء سامي علام، الذي وصفه بالقيادة الميدانية النشيطة والمتعاونة، مشيرًا إلى أن بصماته واضحة في العديد من الملفات المهمة، وأنه ترك خلفه رصيدًا كبيرًا من الخبرات والدروس الإدارية التي ستظل باقية في المنظومة التنفيذية للمحافظة.

فيما أكد اللواء حازم عزت السكرتير العام أن اللواء سامي كان مثالًا للالتزام والانضباط والحرص على مصلحة العمل، حيث اتسم أداؤه بالتوازن بين متابعة التفاصيل الميدانية والقدرة على إدارة الملفات التنفيذية المعقدة، مضيفا أن زملاءه في الديوان العام يكنون له كل التقدير، نظرًا لما لمسوه فيه من تعاون، ودعم متواصل للجهود التنفيذية في مختلف القطاعات.

بدوره، أعرب " علام "عن شكره العميق لهذه اللفتة الكريمة من المحافظ، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل له دافعًا كبيرًا لمزيد من العطاء في موقعه الجديد بمحافظة قنا، وقال: "أشعر بالفخر لما وجدته من محبة وتقدير، وأعتز كثيرًا بالفترة التي قضيتها في بني سويف، فقد تعلمت خلالها الكثير تحت قيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، الذي يجمع بين حكمة الشيوخ وطاقة الشباب."

وأضاف أن ما تحقق من إنجازات في بني سويف كان ثمرة منظومة عمل متكاملة أرسى دعائمها المحافظ، الذي كان دائمًا داعمًا لكل التنفيذيين، حريصًا على إشراك الجميع بروح الفريق الواحد، وهو ما انعكس على مستوى الإنجاز وسرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين، كما أثنى على نائب المحافظ والسكرتير العام، مؤكدًا أنهما نموذج في التعاون والتكامل، إلى جانب إشادته بجهود مديري الإدارات التنفيذية الذين كان حريصًا على التواصل معهم بشكل يومي في الميدان.

وقد حرص مديري الإدارات التنفيذية على التواجد بمكتب اللواء سامي علام لتوديعه في أجواء سادتها مشاعر المحبة والاعتزاز، حيث التقطوا الصور التذكارية معه، وأعربوا عن تقديرهم لما قدمه من جهد وتعاون خلال فترة عمله بالمحافظة، متمنين له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة بمحافظة قنا.

جدير بالذكر أن اللواء سامي أحمد فؤاد حسن علام، من مواليد محافظة الإسماعيلية 15 أغسطس 1966، وحاصل على بكالوريوس علوم عسكرية من الكلية الحربية عام 1989، وقد شغل العديد من المناصب القيادية المهمة، حيث تولى رئاسة مدن: القنطرة غرب وبلبيس وشبرا الخيمة وحي الخليفة بمحافظات الإسماعيلية والشرقية والقاهرة الكبرى، وسكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة الإسماعيلية، وسكرتيرًا عامًا مساعدًا لبني سويف، قبل أن تتم ترقيته سكرتيرًا عامًا لمحافظة قنا في الحركة الأخيرة لوزارة التنمية المحلية.



