محافظ بني سويف يلتقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية الجديد

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،بمكتبه ،الشيخ عبد الموجود عبد الله دسوقي،رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية ببني سويف" الجديد" ، حيث هنأه بتولي المسؤولية،متمنيا له التوفيق في دفع جهود الأزهر الشريف على المستويين التعليمي والدعوي



وخلال اللقاء ثمن محافظ بني سويف دور الأزهر الشريف في ترسيخ ونشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة محليا وعالميا، وتقوية أواصر الوحدة الوطنية ، حيث يعد منارة علمية وصرحا دعويا ورمزا للأمة المصرية والعربية والإسلامية،مؤكدا اهتمام ودعم القيادة السياسية لدور الأزهر الشريف في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة

ومن جانبه أعرب"عبد الموجود"عن سعادته بمقابلة المحافظ وحرصه على لقائه بمكتبه في مستهل عمله ببني سويف ، وحفاوة الاستقبال الذي وجده من سيادته ، مؤكد أن المنطقة الأزهرية سوف تستكمل دورها وتعزز من مشاركتها في خطة المحافظة التنموية