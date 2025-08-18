قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 سلعة مخفضة.. أسعار السلع التموينية على بطاقات الدعم
حبس المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه بقرية هرية بالزقازيق 4 أيام
أول رد فعل روسي على قمة ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
أحمد موسى: معبر رفح لم يغلق.. والمقترح المصري القطري بانتظار الرد الإسرائيلي
إصابة وسام أبو علي.. كم سيغيب المهاجم الفلسطيني عن الملاعب؟
موافقة حماس على المبادرة المصرية القطرية| بين فرصة لسلام مستدام ومخاوف من جولة أعنف.. خبير يعلق
أحمد موسى: مصر تنقذ غزة بمقترح إنساني.. ومعبر رفح مفتوح دائما
ترامب: بوتين ينتظر مكالمتي بعد انتهاء اجتماعات زيلينسكي والقادة الأوربيين
أحمد موسى: المقترح المصري القطري خطوة حاسمة لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني
المستندات المطلوبة لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. خطوة بخطوة
السكك الحديدية تكشف تفاصيل واقعة "راكب الشورت".. وتؤكد: لم نمنع أحدًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بني سويف يلتقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية الجديد

محافظ بني سويف ووكيل المنطقة الازهرية
محافظ بني سويف ووكيل المنطقة الازهرية
بني سويف : محمد عبدالحليم

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،بمكتبه ،الشيخ عبد الموجود عبد الله دسوقي،رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية ببني سويف" الجديد" ، حيث هنأه بتولي المسؤولية،متمنيا له التوفيق في دفع جهود الأزهر الشريف على المستويين التعليمي والدعوي
 

وخلال اللقاء ثمن محافظ بني سويف دور الأزهر الشريف في ترسيخ ونشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة محليا وعالميا، وتقوية أواصر الوحدة الوطنية ، حيث يعد منارة علمية وصرحا دعويا ورمزا للأمة المصرية والعربية والإسلامية،مؤكدا  اهتمام ودعم القيادة السياسية لدور الأزهر الشريف في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة

ومن جانبه أعرب"عبد الموجود"عن سعادته بمقابلة المحافظ وحرصه على لقائه بمكتبه في مستهل عمله ببني سويف ، وحفاوة الاستقبال الذي وجده من سيادته ، مؤكد أن المنطقة الأزهرية سوف تستكمل دورها وتعزز من مشاركتها في خطة المحافظة التنموية

بني سويف الازهر منطقة بني سويف الازهرية

