حملات تموينية مكثفة ببني سويف تسفر عن ضبط سلع فاسدة ومجهولة المصدر

في إطار مواصلة الجهود الرقابية وفقاً لخطة محافظة بني سويف، بتوجيهات مستمرة ومشددة من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وتطبيقاً لخطة وزارة التموين في تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث واصلت مديرية التموين حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

حيث عرض المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف تقريراً شاملاً على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بنتائج الحملات التموينية التي نُفذت على مدار اليوم بعدد من مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمجهولة المصدر، بجانب تحرير عشرات المحاضر التموينية للمخابز والأسواق.

ففي قطاع التجارة الداخلية، تم تنظيم حملة بمدينة بني سويف بالتعاون مع الطب البيطري ومفتشي الأغذية، حيث تم تحرير 5 محاضر وضبط 300 كجم مصنعات دواجن غير صالحة، و20 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و500 علبة سجائر مجهولة المصدر، بجانب 120 علبة جبنة منتهية الصلاحية، كما تم سحب عينات سجائر وأسماك لفحصها بالمعامل المختصة.

وفي مركز الواسطى، تمكنت الحملة التموينية المشتركة مع مباحث التموين من ضبط مصنع مخللات غير مرخص به 10 أطنان مخلل مجهول المصدر، تم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة.

وفيما يخص المخابز البلدية، تم تحرير 10 مخالفات متنوعة شملت (3 مخالفات نقص وزن، 3 خبز غير مطابق للمواصفات، 2 عدم وجود لوحة مواعيد، 1 عدم إعطاء بون صرف، 1 عدم وجود ميزان).

كما أسفرت حملة أخرى للرقابة على المخابز والمستودعات ومحطات الوقود عن تحرير 27 محضراً، منها 21 تقرير مرور على المخابز، تضمنت: 7 محاضر نقص وزن متفاوت، 8 محاضر تصرف في كميات من الدقيق بلغت عشرات الشكاير، 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحاضر لعدم وجود ميزان أو بون صرف. كما تم تحرير 6 محاضر جنح متنوعة، بينها ضبط 2 شيكارة دقيق مجمعة داخل مخبز سياحي.

وفي مركز ببا، كشفت الحملة التموينية عن مخالفات جسيمة، حيث تم ضبط مخزن لتجميع وتصنيع الأسماك الفاسدة به 640 كجم أسماك متحللة داخل براميل بلاستيكية تنبعث منها روائح كريهة، بجانب 40 برميل فارغ للتخزين و5 أجولة ملح خشن. كما تم ضبط 35 كجم لحوم ودواجن ومصنعات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية داخل أحد الهايبرات، إضافة إلى 10 كجم أسماك و4 كجم أوراك رومي و4 كجم كبده جميعها فاسدة ومجهولة المصدر.

وضبطت الحملات أيضاً كميات من زيوت السيارات ومياه الردياتير مجهولة المصدر داخل أحد المحال، بجانب تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

كما تمكنت إدارة المكتب الفني بمديرية التموين من ضبط 700 كجم دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء.



وأكد وكيل وزارة التموين أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتكليفات وزير التموين و المحافظ بتكثيف الرقابة على الأسواق، ومواجهة كل صور الغش التجاري والتلاعب في السلع الأساسية، حفاظاً على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه، شدد المحافظ على استمرار تلك الحملات على مدار الساعة وعدم التهاون في مواجهة المخالفات، موجهاً بتعزيز التعاون بين التموين والطب البيطري والصحة والأجهزة الرقابية والأمنية لضبط أي مخالفات قد تضر بالمواطن.