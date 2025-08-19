مقترحات لتوفير الخدمات التعليمية عبر تطبيقات إلكترونية في بني سويف

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويفاجتماعًا، بحضور عدد من مسئولي مديرية التربية والتعليم والشئون المالية والإدارية ووحدة التحول الرقمي بدبوان عام المحافظة، لمناقشة مقترح بشأن تحويل الخدمات التعليمية التي تقدمها المديرية إلى خدمات إلكترونية،من خلال تطبيق إلكتروني متكامل للطلاب والمعلمين، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.

تم استعراض آليات الاستفادة من التطبيقات الذكية في تيسير الإجراءات التعليمية وتبسيط التعاملات الإدارية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد والارتقاء بمستوى الأداء، إلى جانب بحث سبل إدماج الخدمات الأكثر طلبًا مثل متابعة العملية التعليمية وتقديم الشكاوى والمقترحات والحصول على البيانات والمعلومات بشكل لحظي، بما يوفر سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين.