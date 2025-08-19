قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل حريق مقر مدينة نصر بالنادي الأهلي
وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم دمنهور الابتدائية.. صور
قبل انطلاق الجولة الثالثة.. ترتيب جدول الدوري المصري
انخفضت 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ فى سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء
إكسترا نيوز: الاحتلال يفرض عراقيل في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
رئيس الأعلى للإعلام: هدفنا ضبط المشهد الرياضي ونبذ التعصب.. فيديو وصور
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف الناتو
ترامب: ستكون هناك ضمانات لأوكرانيا لكن بعيدا عن الناتو
مفكر مغربي: صمود أهل غزة معجزة.. وما يحدث فى فلسطين عار على الإنسانية.. ويؤكد: إسرائيل تستخدم الذكاء الاصطناعي لق.تل الأبرياء
ترامب: من المحتمل أن بوتين لا يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا
ماذا قالت لورا راقصة الساحل الشمالي بعد القبض عليها؟
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 19-8-2025 والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مقترحات لتوفير الخدمات التعليمية عبر تطبيقات إلكترونية في بني سويف

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقد  بلال حبش نائب محافظ  بني سويفاجتماعًا، بحضور عدد من مسئولي مديرية التربية والتعليم والشئون المالية والإدارية ووحدة التحول الرقمي بدبوان عام المحافظة، لمناقشة مقترح بشأن تحويل الخدمات التعليمية التي تقدمها المديرية إلى خدمات إلكترونية،من خلال تطبيق إلكتروني متكامل للطلاب والمعلمين، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.

 تم استعراض آليات الاستفادة من التطبيقات الذكية في تيسير الإجراءات التعليمية وتبسيط التعاملات الإدارية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد والارتقاء بمستوى الأداء، إلى جانب بحث سبل إدماج الخدمات الأكثر طلبًا مثل متابعة العملية التعليمية وتقديم الشكاوى والمقترحات والحصول على البيانات والمعلومات بشكل لحظي، بما يوفر سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين.

بني سويف محافظة بني سويف ببا

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

أرشيفية

عائلات المحتجزين تتحدّى اليمين المتطرف وتدعو ليوم تشويش وطني في القدس المحتلة

صورة أرشيفية

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية تزداد تدهورا في قطاع غزة

العاهل الأردني

العاهل الأردني يشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

