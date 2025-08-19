محافظ بني سويف يلتقي أعضاء القافلة الدعوية للأزهر الشريف لبحث أنشطة التوعية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، أعضاء القافلة الدعوية من مجمع البحوث الإسلامية لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ببني سويف، والتي ينظمها الأزهر الشريف تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإشراف من فضيلة الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الدكتور محمود صديق الهواري ،الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني مجمع البحوث الإسلامية.

حضر اللقاء :فضيلة الشيخ رضا محمد عبد الحليم مدير عام منطقة الوعظ_ رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ببني سويف، بجانب : الشيخ وليد حامد السيد ،الشيخ رمضان عباس محمد، الشيخ محمد السيد فريح "من محافظة البحيرة "،ومن محافظة قنا كل من :الشيخ محمود مصطفی موسی ،الشيخ وليد محمود محمد ،الشيخ أحمد مسعود حافظ ، الشيخ بهاء سامي سيد ، ومن بني سويف: الشيخ جمعة محمد حسن مدير التوجيه ،حنان محمود إبراهيم المنسقة الإعلامية للواعظات.



ناقش المحافظ مع أعضاء القافلة، سير العمل في القافلة الدعوية التي يتم تنفيذها في الفترة من 16 إلى 23 أغسطس الجاري ،وتشمل عقد ندوات ولقاءات توعوية بالمديريات ووحدات محلية وقروية ومساجد ومستشفيات ووحدات صحية واجتماعية وقصور وبيوت الثقافة ، بهدف نشر و تعزيز الفكر الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بجانب مناقشة عدداً من القضايا المجتمعية مثل :حرمة الاعتداء على الإنسان، الحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة ، ذكرى المولد النبوي الشريف، فضائل ذكر الله وأثره على العبد المسلم وغيرها من الموضوعات.

و أشار محافظ بني سويف إلى توجيهاته للتنفيذيين ،باستمرار تقديم التيسيرات لاستكمال فعاليات القافلة الدعوية،التي تسهم في دعم وتعزيز خطط المحافظة في المجالات التوعوية والمجتمعية،من خلال ترسيخ مفاهيم وقيم الولاء والانتماء الوطني ونشر المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف،مؤكدًا استمرار التعاون بين الأزهر الشريف_تحت قيادة "فضيلة الإمام الأكبرشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب" وبكل قطاعاته وهيئاته وبين أجهزة المحافظة،في التوعية المجتمعية الشاملة للمحافظة على القيم الأخلاقية والمجتمعية ،ومحاربة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم، والأفكار المغلوطة.

فيما أضاف الشيخ رضا عبدالحليم مدير منطقة وعظ بني سويف عن تقديره للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، ودعمه لكافة الجهود والأنشطة الدعوية والتوعيوة التي تقوم منطقة الوعظ،مشيدا بتعاون جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع الأزهر الشريف للوصول لأكبر قطاع من الجمهور المستهدف ،بما يدعم جهود الدولة في قضية الوعي المجتمعي لترسيخ القيم الأخلاقية التي تميز المجتمع المصري.