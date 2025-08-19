وكيل أوقاف بني سويف: ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في المساجد واجب شرعي ووطني

عقد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة أوقاف بني سويف، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الكهرباء والمياه بالإدارات الفرعية، وذلك بديوان عام المديرية، لمناقشة آليات ضبط وترشيد الاستهلاك داخل المساجد والمنشآت التابعة للأوقاف بالمحافظة.

وخلال الاجتماع شدد فضيلته على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتأكد من سلامة التوصيلات الفنية وعدم وجود أي إهدار في الطاقة أو المياه، مؤكدًا أن الحفاظ على المال العام واجب شرعي ووطني يعكس صورة إيجابية عن وعي العاملين بالوزارة ورسالتها الحضارية.

وقد حضر الاجتماع كل من الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ رجب حسين مدير شئون الإدارات، إلى جانب عدد من قيادات المديرية، حيث أكدوا جميعًا التزامهم بتكثيف الجهود نحو تنفيذ خطة الترشيد على الوجه الأمثل، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على مقدرات الوطن.

وفي ختام الاجتماع أكد فضيلة الدكتور عاصم قبيصي قائلاً:

"لن نسمح بأي صورة من صور الفوضى أو الإهمال، فالعمل في بيوت الله يستوجب أعلى درجات الانضباط والدقة، ولن يعلو شأن أي مؤسسة إلا بالالتزام والتنظيم. إن ضبط العمل ليس خيارًا وإنما هو واجب شرعي ووطني وأخلاقي، وسنحاسب المقصرين كما سنكرم المتميزين، حتى تظل مديرية أوقاف بني سويف نموذجًا في الانضباط والجدية والالتزام."