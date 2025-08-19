بني سويف.. تكثيف المرور الميداني لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع المخلفات

ــ تكليف للوحدة المحلية ببني سويف بتكثيف المرور الميداني لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع المخلفات أولاً بأول

ــــ توجيهات لمديرية الطرق والنقل بإدراج بعض الشوارع الجانبية بمدينة بني سويف في خطة الرصف

ــــ تكليف للوحدة المحلية بالتنسيق لتسوير قطعة أرض فضاء لعدم استغلاها في إلقاء وتجمع القمامة

ـــ إعانة "عاجلة"من المحافظة وأخرى"منتظمة على 6 أشهر"من التضامن.. لأسرتين من الفئات الأولى بالرعاية

عقد الدكتور محمدهاني غنيم محافظ بني سويف،اللقاء المفتوح بالمواطنين،لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات وذلك فى وجود المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها،مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن

استهل المحافظ اللقاء ببحث شكوى تقدم بها مواطن مقيم بحي مقبل بمدينة بني سويف،يتضرر من عدم رصف بعض الشوارع الجانبية ووجود قمامة ومخلفات بمنطقة الصالح أيوب خلف مستشفى سانت تريز ، حيث وجه المحافظ مسؤولى الطرق والنقل باتخاذ ما يلزم نحو إدراج تلك الشوارع في الخطة الاستثمارية المُقبلة ، بجانب تكليف الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول ، علاوة على دعم المنطقة ببعض الصناديق وحاويات لجمع القمامة

كما كلف المحافظ رئيس مدينة بني سويف، باتخاذ الإجراء اللازم نحو تسوير إحدى قطع الأراضي الفضاء _خلف مبنى الرقابة الإدارية _ لمنع استغلالها من قبل بعض المواطنين في إلقاء وتجميع القمامة ،على ان يتم التواصل مع صاحب قطعة الأرض للسير في الإجراءات اللازمة لاستخراج الترخيص الخاص ببناء السور،فضلا عن دعم المنطقة ببعض صناديق وحاويات تجميع القمامة ، وتكثيف المرور الميداني والمتابعة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين

وكلف المحافظ مسؤولى الطرق والنقل وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والوحدة المحلية ، بدراسة الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين، يلتمس فيها إعفائه من رسوم إشراف خاصة بمد وتركيب خط صرف صحي لمنزله الكائن بشارع المستشفى بمدينة الفشن ،حيث وجه المحافظ بالمعاينة وإعداد مذكرة وافية بالموضوع متضمن موقف كل جهة "على حدة " لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الدراسة والمعاينة ووفق القانون

وعلى صعيد الحالات الإنسانية ،قرر محافظ بني سويف ،صرف إعانة عاجلة لسيدة "مقيمة ببندر بني سويف"من الفئات الأولى بالرعاية ،بجانب مساعدة منتظمة على دفعات "لمدة 6 أشهر"من التضامن الاجتماعي،فضلا عن تكليف إدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع الصحة في استكمال الإجراءات المطلوبة لإدراجها ضمن المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة ، نظرا لظروفها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية

وفي ذات السياق،أمر المحافظ بإعانةعاجلة لسيدة"معيلة"بمدينة بني سويف الجديدة،بجانب مساعدة منتظمة على دفعات"لمدة 6 أشهر"من التضامن الاجتماعي، مراعاة لظروف أسرتها ومرض زوجها المُصاب بفشل كلوي ويحتاج لتكاليف علاج وأدوية،فضلا عن تكليف التضامن باتخاذ ما يلزم لتفعيل الفيزا الخاصة بالسيدة " تكافل وكرامة"،فضلا عن متابعة حالة الأسرة وتقديم الدعم اللازم لتجهيز الابنة الكبرى بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية