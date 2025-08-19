قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرض فرنسي لخطف نجم الأهلي .. واللاعب يوجه صدمة للإدارة .. ماذا حدث؟
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تواجه بلوجر جديدة بسبب فيديوهات إثارة الغرائز
مدمنة مخدرات وفيديوهاتي للإثارة والفلوس | اعترافات صادمة لـ بديعة
كايا كالاس: لا يمكن الوثوق ببوتين .. وسنواصل دعم أوكرانيا بضمانات أمنية صارمة
مصر إنجازاتها كبيرة بها | رئيس الأعلى للإعلام: ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية النزال
المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد امتحانات الطلاب العائدين من الخارج
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 19-8-2025
المصيفين بهذه الشواطئ .. انتظروا أمطارا غدا وتجنبوا أنشطة البحر | الطقس
إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية بـ 30.8 مليار شيكل لتمويل نفقات الحرب
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 لنظامي الثلاث والخمس سنوات
أصوات تتسابق في رحاب القرآن .. لقطات خاصة من مسابقة دولة التلاوة بمسجد عمرو بن العاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بني سويف.. تكثيف المرور الميداني لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع المخلفات

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

ــ تكليف للوحدة المحلية ببني سويف بتكثيف المرور الميداني لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع المخلفات أولاً بأول

ــــ توجيهات لمديرية الطرق والنقل بإدراج بعض الشوارع الجانبية بمدينة بني سويف في خطة الرصف

ــــ تكليف للوحدة المحلية بالتنسيق لتسوير قطعة أرض فضاء لعدم استغلاها في إلقاء وتجمع القمامة

ـــ إعانة "عاجلة"من المحافظة وأخرى"منتظمة على 6 أشهر"من التضامن.. لأسرتين من الفئات الأولى بالرعاية

عقد الدكتور محمدهاني غنيم محافظ بني سويف،اللقاء المفتوح بالمواطنين،لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات وذلك فى وجود المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها،مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن

استهل المحافظ اللقاء ببحث شكوى تقدم بها مواطن مقيم بحي مقبل بمدينة بني سويف،يتضرر من عدم رصف بعض الشوارع الجانبية ووجود قمامة ومخلفات بمنطقة الصالح أيوب خلف مستشفى سانت تريز ، حيث وجه المحافظ مسؤولى الطرق والنقل باتخاذ ما يلزم نحو إدراج تلك الشوارع في الخطة الاستثمارية المُقبلة ، بجانب تكليف الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول ، علاوة على دعم المنطقة ببعض الصناديق وحاويات لجمع القمامة

كما كلف المحافظ رئيس مدينة بني سويف، باتخاذ الإجراء اللازم نحو تسوير إحدى قطع الأراضي الفضاء _خلف مبنى الرقابة الإدارية _ لمنع استغلالها من قبل بعض المواطنين في إلقاء وتجميع القمامة ،على ان يتم التواصل مع صاحب قطعة الأرض للسير في الإجراءات اللازمة لاستخراج الترخيص الخاص ببناء السور،فضلا عن دعم المنطقة ببعض صناديق وحاويات تجميع القمامة ، وتكثيف المرور الميداني والمتابعة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين

وكلف المحافظ مسؤولى الطرق والنقل وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والوحدة المحلية ، بدراسة الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين، يلتمس فيها إعفائه من رسوم إشراف خاصة بمد وتركيب خط صرف صحي لمنزله الكائن بشارع المستشفى بمدينة الفشن ،حيث وجه المحافظ بالمعاينة وإعداد مذكرة وافية بالموضوع متضمن موقف كل جهة "على حدة " لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الدراسة والمعاينة ووفق القانون

وعلى صعيد الحالات الإنسانية ،قرر محافظ بني سويف ،صرف إعانة عاجلة لسيدة "مقيمة ببندر بني سويف"من الفئات الأولى بالرعاية ،بجانب مساعدة منتظمة على دفعات "لمدة 6 أشهر"من التضامن الاجتماعي،فضلا عن تكليف إدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع الصحة في استكمال الإجراءات المطلوبة لإدراجها ضمن المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة ، نظرا لظروفها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية

وفي ذات السياق،أمر المحافظ بإعانةعاجلة لسيدة"معيلة"بمدينة بني سويف الجديدة،بجانب مساعدة منتظمة على دفعات"لمدة 6 أشهر"من التضامن الاجتماعي، مراعاة لظروف أسرتها ومرض زوجها المُصاب بفشل كلوي ويحتاج لتكاليف علاج وأدوية،فضلا عن تكليف التضامن باتخاذ ما يلزم لتفعيل الفيزا الخاصة بالسيدة " تكافل وكرامة"،فضلا عن متابعة حالة الأسرة وتقديم الدعم اللازم لتجهيز الابنة الكبرى بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

ترشيحاتنا

سونيا الحبال

سونيا الحبال: ترتيب الأموال في المحفظة يعزز طاقتها ويزيد من نموها

دينا أبو الخير

السنن القبلية والبعدية التي أوصى بها النبي .. تعرف عليها

فيلم

استغرق عامين في التحضير .. المراجع التاريخي لفيلم درويش يكشف كواليس العمل

بالصور

قافلة طبية بقرية منشأة رضوان تخدم 180 حالة مرضية بالشرقية .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أخطاء شائعة في تربية الأطفال تدمّر حياتهم العاطفية مستقبلًا .. خبير يحذّر | خاص

أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل
أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل
أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد