مديرية أوقاف بني سويف تعقد دورة تدريبية مكثفة للواعظات للتوعية بقضية الغارمات

في إطار الدور الدعوي والمجتمعي الرائد الذي تضطلع به وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وبرعاية كريمة من الدكتورة مروة ياسين مساعد معالي الوزير لشئون الواعظات، وتحت رعاية الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة أوقاف بني سويف، نظمت المديرية دورة تدريبية مكثفة للواعظات استمرت ليوم كامل حول قضية الغارمين والغارمات، وذلك بدار مناسبات مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، و ذلك بحضور الدكتورة وفاء عبد السلام الواعظة الأولى بوزارة الأوقاف، وعلياء مصطفى ممثل مؤسسة مصر الخير ببني سويف، والشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بالمديرية، إلى جانب نخبة متميزة من الواعظات والأئمة قادة الفكر.

وقد جاءت هذه الدورة انطلاقًا من إيمان وزارة الأوقاف العميق بأن رسالة الدعاة والواعظات لا تقتصر على الجانب التعبدي والوعظي فحسب، وإنما تمتد لتشمل المشاركة الفاعلة في معالجة القضايا المجتمعية والإنسانية التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها قضية الغارمين، التي تعد من القضايا ذات الأبعاد الخطيرة التي تؤثر على استقرار الأسرة المصرية وعلى تماسك النسيج المجتمعي بأسره.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة أوقاف بني سويف بالسادة الحضور، ناقلاً تحيات وتقدير معالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، ومؤكدًا أن هذه القضية هي قضية إنسانية في المقام الأول، تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الجهد التوعوي والدعوي الذي تتحمله وزارة الأوقاف وواعظاتها الفضليات. وأضاف سيادته أن الدين الحنيف جاء لحماية الإنسان من الوقوع في الضيق والحرج، مشددًا على أهمية نشر الوعي الرشيد بخطورة الاستدانة غير المدروسة، وما قد تجره من ويلات على الأسر، داعيًا الواعظات إلى أن يكنّ سفراء للرحمة والتوعية في كل قرية ومدينة، وأن يسهمن في بناء وعي جديد يحمي المجتمع من هذه الظواهر السلبية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة وفاء عبد السلام الواعظة الأولى بوزارة الأوقاف، أن قضية الغارمين لا يمكن النظر إليها باعتبارها مجرد ديون أو التزامات مالية، بل هي معاناة إنسانية واجتماعية تلقي بظلالها الثقيلة على الأسرة والمجتمع، موضحة أن الإسلام دين تكافل ورحمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حثّ على تفريج الكروب وقضاء حوائج الناس، مستشهدة بحديثه الشريف: "من فرّج عن مسلم كربةً من كرب الدنيا، فرّج الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة." وأضافت أن الواعظات يقع على عاتقهن دور كبير في توعية النساء والفتيات بخطورة التورط في الديون غير الضرورية، وتنمية ثقافة القناعة والاعتدال والتخطيط السليم للحياة الأسرية، مؤكدة أن التوعية هي خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من هذه الأزمة.

كما أشادت علياء مصطفى ممثل مؤسسة مصر الخير بالدور الرائد الذي تقوم به وزارة الأوقاف في دعم القضايا الإنسانية، موضحة أن التعاون بين المؤسسات الدينية والمجتمعية والخيرية هو السبيل الأمثل لتخفيف المعاناة عن الغارمين والغارمات، وإعادة دمجهم وأسرهم في المجتمع بصورة كريمة تحفظ لهم آدميتهم وحقوقهم.

ويأتي انعقاد هذه الدورة في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف لتعزيز دورها المجتمعي والوطني، وتجسيد رؤيتها في تحويل الدعوة من خطاب تقليدي محدود إلى رسالة إنسانية شاملة، قوامها الرحمة والتكافل وحماية الأسرة المصرية من التحديات التي تواجهها، تأكيدًا على أن الأوقاف كانت وستظل دائمًا في قلب القضايا التي تمس حياة المواطن، جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الوطنية.