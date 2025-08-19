قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي لتنظيم الاتصالات يفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية المزعجة
وزيرا الكهرباء والبترول: خطة عمل مشتركة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
المستشارة أمل عمار: الإعلام قوة فاعلة في تشكيل الوعي الجمعي
أنقذوه.. حسام المندوة يستغيث: الزمالك بينهار بسبب أرض 6 أكتوبر
تفاصيل حريق مقر مدينة نصر بالنادي الأهلي
وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم دمنهور الابتدائية.. صور
قبل انطلاق الجولة الثالثة.. ترتيب جدول الدوري المصري
انخفضت 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ فى سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء
إكسترا نيوز: الاحتلال يفرض عراقيل في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
رئيس الأعلى للإعلام: هدفنا ضبط المشهد الرياضي ونبذ التعصب.. فيديو وصور
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف الناتو
ترامب: ستكون هناك ضمانات لأوكرانيا لكن بعيدا عن الناتو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مديرية أوقاف بني سويف تعقد دورة تدريبية مكثفة للواعظات للتوعية بقضية الغارمات

وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف
وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف

في إطار الدور الدعوي والمجتمعي الرائد الذي تضطلع به وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وبرعاية كريمة من الدكتورة مروة ياسين مساعد معالي الوزير لشئون الواعظات، وتحت رعاية الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة أوقاف بني سويف، نظمت المديرية دورة تدريبية مكثفة للواعظات استمرت ليوم كامل حول قضية الغارمين والغارمات، وذلك بدار مناسبات مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، و ذلك بحضور الدكتورة وفاء عبد السلام الواعظة الأولى بوزارة الأوقاف، وعلياء مصطفى ممثل مؤسسة مصر الخير ببني سويف، والشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بالمديرية، إلى جانب نخبة متميزة من الواعظات والأئمة قادة الفكر.

وقد جاءت هذه الدورة انطلاقًا من إيمان وزارة الأوقاف العميق بأن رسالة الدعاة والواعظات لا تقتصر على الجانب التعبدي والوعظي فحسب، وإنما تمتد لتشمل المشاركة الفاعلة في معالجة القضايا المجتمعية والإنسانية التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها قضية الغارمين، التي تعد من القضايا ذات الأبعاد الخطيرة التي تؤثر على استقرار الأسرة المصرية وعلى تماسك النسيج المجتمعي بأسره.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة أوقاف بني سويف بالسادة الحضور، ناقلاً تحيات وتقدير معالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، ومؤكدًا أن هذه القضية هي قضية إنسانية في المقام الأول، تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الجهد التوعوي والدعوي الذي تتحمله وزارة الأوقاف وواعظاتها الفضليات. وأضاف سيادته أن الدين الحنيف جاء لحماية الإنسان من الوقوع في الضيق والحرج، مشددًا على أهمية نشر الوعي الرشيد بخطورة الاستدانة غير المدروسة، وما قد تجره من ويلات على الأسر، داعيًا الواعظات إلى أن يكنّ سفراء للرحمة والتوعية في كل قرية ومدينة، وأن يسهمن في بناء وعي جديد يحمي المجتمع من هذه الظواهر السلبية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة وفاء عبد السلام الواعظة الأولى بوزارة الأوقاف، أن قضية الغارمين لا يمكن النظر إليها باعتبارها مجرد ديون أو التزامات مالية، بل هي معاناة إنسانية واجتماعية تلقي بظلالها الثقيلة على الأسرة والمجتمع، موضحة أن الإسلام دين تكافل ورحمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حثّ على تفريج الكروب وقضاء حوائج الناس، مستشهدة بحديثه الشريف: "من فرّج عن مسلم كربةً من كرب الدنيا، فرّج الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة." وأضافت أن الواعظات يقع على عاتقهن دور كبير في توعية النساء والفتيات بخطورة التورط في الديون غير الضرورية، وتنمية ثقافة القناعة والاعتدال والتخطيط السليم للحياة الأسرية، مؤكدة أن التوعية هي خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من هذه الأزمة.

كما أشادت علياء مصطفى ممثل مؤسسة مصر الخير بالدور الرائد الذي تقوم به وزارة الأوقاف في دعم القضايا الإنسانية، موضحة أن التعاون بين المؤسسات الدينية والمجتمعية والخيرية هو السبيل الأمثل لتخفيف المعاناة عن الغارمين والغارمات، وإعادة دمجهم وأسرهم في المجتمع بصورة كريمة تحفظ لهم آدميتهم وحقوقهم.

ويأتي انعقاد هذه الدورة في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف لتعزيز دورها المجتمعي والوطني، وتجسيد رؤيتها في تحويل الدعوة من خطاب تقليدي محدود إلى رسالة إنسانية شاملة، قوامها الرحمة والتكافل وحماية الأسرة المصرية من التحديات التي تواجهها، تأكيدًا على أن الأوقاف كانت وستظل دائمًا في قلب القضايا التي تمس حياة المواطن، جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الوطنية.

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

جانب من تشيع الجثمان

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

علاء الساحر

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا تعرف عن علاء الساحر دجال المشاعر ..حبست جوزها من هي ريم الرفاعي .. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية.. استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

بالصور

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

