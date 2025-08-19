نموذجان للأمانة في بني سويف .. مسعف وسائق يعثران على مليون و500 ألف جنيه

عثر مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، اليوم الثلاثاء، على مليون و500 ألف جنيه داخل سيارة ملاكي عقب اصطدامها بعمود إنارة عند مدخل مدينة بني سويف بالقرب من منطقة "السحارة"، وأثناء نقل صاحبها المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى الدكتور هاني همام، مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، إخطارًا من هاني معوض مشرف أول بالمحافظة، يفيد بوقوع الحادث، حيث وجه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وأثناء قيام السائق والمسعف بنقل المصابة إلى المستشفى، تم التعامل مع المصابة والنقل الامن وعمل الإسعافات الاولية طبقا للبروتوكولات الطبية الاسعافية.

عثر على مبلغ مالي ضخم يقدر بنحو مليون و500 ألف جنيه، ما بين عملة مصرية وريالات سعودية ودولارات أمريكية.

وعلى الفور، وجَّه مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، السائق والمسعف بجمع المبلغ وتسليمه بمحضر أمانات رسمي داخل مستشفى بني سويف الجامعي، حفاظًا على الأمانة وضمان وصول الأموال إلى أصحابها.

ولاقى الموقف إشادة واسعة من أهالي بني سويف، الذين أكدوا أن ما قام به فريق الإسعاف يجسد أسمى القيم الإنسانية، ويعكس الأمانة والشرف التى يتحلى به رجال هيئة الإسعاف المصرية.