محافظ بني سويف يناقش خطط واستعدادات الأجهزة التنفيذية لجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا، ضمن خطة استعدادات المحافظة لجولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025"النظام الفردي"، والمقرر إجراؤها على مدار يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس الحالي، ويتنافس فيها مرشحان من حزب الجبهة الوطنية وحزب الوعي.

حضر الاجتماع "بلال حبش" نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ ، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتور أشرف حماد"مقرر غرفة العمليات "مدير إدارة المتابعة، ومسؤولو إدارة الاتصال السياسي، وأعضاء الجهاز التنفيذي ومديرو عموم الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة.

وكلف المحافظ بسرعة الانتهاء من مراجعة مقار ولجان الانتخابات، للتأكد من توافر التجهيزات بها وأعمال المرافق من كهرباء ومياه وصرف وتوفير التيسيرات اللازمة والمطلوبة من أماكن الانتظار، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات، وتوفير كراسي متحركة باللجان للتيسير على ذوي الهمم والمُسنين والمرضى، بجانب تكليف رؤساء المدن والقرى بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات بمحيط اللجان ، مؤكداً اقتصار دور الجهاز التنفيذي على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت.

كما وجه المحافظ التنفيذيين بتلافى بعض الملاحظات التي تم رصدها في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرى عقدها 4 و5 أغسطس الجاري، خاصة فيما يتعلق بمتابعة فتح اللجان وانتظام عملية التصويت والاقتراع في المواعيد المقررة لبدء عملية الاقتراع ، وكذا مواعيد غلق اللجان أخر اليوم، مشيرا إلى أهمية تعزيز التواصل والتنسيق الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة المستجدات أولاً بأول واتخاذ ما يلزم لتذليل أي معوقات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الناخبين يبلغ 2 مليون و80 ألفا و140 ناخباً وناخبة، موزعين على 368 مقراً انتخابية تضم 371 لجنة فرعية على مستوى المحافظة بواقع (74مقرا انتخابيا بدائرة مركز ومدينة بني سويف "شرقا وغربا"، و29 مقرا انتخابيا بمركز ومدينة ناصر ، و50 مقرا انتخابيا بمركز ومدينة سمسطا، و44 مقرا انتخابياً بمركز ومدينة اهناسيا، و60 مقرا نتخابياً بمركز ومدينة ببا، و47 مقراً انتخابياً بمركز ومدينة الواسطى، و64 مقراً انتخابيا بمركز ومدينة الفشن.