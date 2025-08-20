رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفد البوابة القانونية للتشريعات المصرية

استقبل الأستاذ الدكتورطارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف وفد البوابة القانونية للتشريعات المصرية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة بني سويف لتدريب طلاب كلية الحقوق لكيفية استخدام التكنولوجيا بالذكاء الاصطناعي، وإتاحة تدريب الطلاب على العمل في المجال القانوني وذلك لتنفيذ العدالة الناجزة، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030م.

ضم الوفد:الدكتورة مروة زين المشرف العام على البوابة القانونية للتشريعات المصرية التابع لمركز المعلومات بمجلس الوزاء،المستشار أحمد محروس مستشار مساعد رئيس مجلس الوزراء،د تامر عبد الحميد المدير التنفيذي للبوابة القانونية التابعة لمجلس الوزراء،د محمد تهامي مدير العلاقات العامة بمجلس الوزراء، بحضور: د ابوالحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،د حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.