أخبار بني سويف: ضبط أكثر من طن أغذية فاسدة و700 لتر لبن تالف.. وإزالة 570 حالة تعد.. والمحافظ يلتقي أعضاء القافلة الدعوية للأزهر

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:



حملات صحية موسعة ببني سويف تضبط أكثر من طن أغذية فاسدة و700 لتر لبن تالف

في إطار مواصلة الجهود الرقابية بمحافظة بني سويف، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وضمن الخطة المحكمة لوزارة الصحة للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق والمنشآت الغذائية، نفذت مديرية الصحة حملات موسعة للرقابة الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف على المحافظ، حيث أوضح أن الحملات نُفذت تحت إشراف الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية، وبمشاركة الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير إدارة الطب الوقائي والدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية، وفِرق الرقابة من الإدارات الصحية بالواسطى وناصر وبني سويف وشرق النيل وإهناسيا وببا وسمسطا والفشن.

محافظ بني سويف: إزالة 570 حالة تعد ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 27

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت قبل الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومةللحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، إدارة الأملاك الدولة،وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته" منذ بدء المرحلة الأولى في 9 أغسطس وحتى 18من نفس الشهر "وصل إلى 570 حالة (284حالة أملاك دولة + 286زراعة)، وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.



محافظ بني سويف يلتقي أعضاء القافلة الدعوية للأزهر الشريف لبحث أنشطة التوعية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، أعضاء القافلة الدعوية من مجمع البحوث الإسلامية لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ببني سويف، والتي ينظمها الأزهر الشريف تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإشراف من فضيلة الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الدكتور محمود صديق الهواري ،الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني مجمع البحوث الإسلامية.

حضر اللقاء :فضيلة الشيخ رضا محمد عبد الحليم مدير عام منطقة الوعظ_ رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ببني سويف، بجانب : الشيخ وليد حامد السيد ،الشيخ رمضان عباس محمد، الشيخ محمد السيد فريح "من محافظة البحيرة "،ومن محافظة قنا كل من :الشيخ محمود مصطفی موسی ،الشيخ وليد محمود محمد ،الشيخ أحمد مسعود حافظ ، الشيخ بهاء سامي سيد ، ومن بني سويف: الشيخ جمعة محمد حسن مدير التوجيه ،حنان محمود إبراهيم المنسقة الإعلامية للواعظات.