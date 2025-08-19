قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملات صحية موسعة ببني سويف تضبط أكثر من طن أغذية فاسدة و700 لتر لبن تالف

حملة الصحة ببني سويف
حملة الصحة ببني سويف

في إطار مواصلة الجهود الرقابية بمحافظة بني سويف، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وضمن الخطة المحكمة لوزارة الصحة للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق والمنشآت الغذائية، نفذت مديرية الصحة حملات موسعة للرقابة الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف على المحافظ، حيث أوضح أن الحملات نُفذت تحت إشراف الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية، وبمشاركة الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير إدارة الطب الوقائي والدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية، وفِرق الرقابة من الإدارات الصحية بالواسطى وناصر وبني سويف وشرق النيل وإهناسيا وببا وسمسطا والفشن.

وأسفرت جهود الحملة عن المرور على 149 منشأة غذائية، وضبط 1090 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي شملت منتجات لحوم ودواجن ومخلفات شيبسي وبن وسردين وملح، بالإضافة إلى 700 لتر لبن فرز غير مسموح بتداوله، وتم تحرير 6 محاضر ضبط بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة. كما تم سحب 12 عينة غذائية للفحص بالمعمل المشترك ببني سويف للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير 138 محضر جنحة صحية متنوعة، شملت 57 محضراً لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و74 محضراً لعدم وجود شهادات صحية سارية، بجانب 6 محاضر خاصة بالمواد المثلجة، ومحضر واحد امتناع لإحدى المنشآت الغذائية.

وشملت نتائج الحملة كذلك إعدام 78 كجم مواد غذائية غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وضبط 6 منشآت تُدار بدون ترخيص مخالفاً للقانون 154 لسنة 2019، بالإضافة إلى 3 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

من جانبه، شدد محافظ بني سويف على استمرار الحملات الرقابية الصحية بشكل يومي وعدم التهاون في مواجهة أي مخالفات تهدد الصحة العامة، موجهاً بضرورة التنسيق بين مديرية الصحة والأجهزة المعنية لضبط الأسواق وحماية المواطنين.

بني سويف سمسطا اهناسيا

