وكيل صحة بني سويف: اعتماد وحدة نزلة حنا إضافة قوية لخريطة المنشآت المعتمدة

أجرى الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، جولة تفقدية بالوحدة الصحية بقرية نزلة حنا التابعة لإدارة الفشن الصحية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية الأولية، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق وكيل الوزارة خلال جولته كل من الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية، والدكتور هاني عبد النبي، مدير إدارة الفشن الصحية، والدكتور عبد الرحمن صديق مدير وحدة نزلة حنا الصحية.

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة أقسام الوحدة المختلفة، حيث اطمأن على انتظام العمل داخل العيادات، وتابع خدمات المبادرات الرئاسية، إلى جانب المرور على الصيدلية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للمرضى. كما تابع مستوى النظافة العامة وصيانة الأجهزة الطبية ودفاتر التسجيل لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة.

وحرص الدكتور هاني جميعة على لقاء عدد من المواطنين المترددين على الوحدة، حيث استمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة، وأكد لهم أن المديرية تعمل باستمرار على تلبية احتياجاتهم وتطوير الخدمة الصحية بالقرى والمراكز.

وأكد الدكتور هاني جميعة أن الوحدة الصحية بقرية نزلة حنا تم اعتمادها مؤخرًا من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) بعد استيفاء معايير الجودة، لتصبح ضمن المنشآت الصحية المعتمدة دوليًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحسين الخدمة الصحية داخل القرى والمناطق الريفية.

وأشاد وكيل وزارة الصحة، بالجهود التى بذلت من أجل اعتماد الوحدة، موجها الشكر لأطباء وتمريض وعاملين الوحدة الصحية على التزامهم بالمعايير، لكى تحصل الوحدة على الاعتماد، مؤكدًا أن المديرية لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لاستمرار هذا المستوى من الخدمة الصحية.

وأشار وكيل الصحة إلى أن اعتماد وحدة نزلة حنا يمثل إضافة قوية لخريطة المنشآت الصحية المعتمدة بالمحافظة بعد اعتماد وحدة قرية الشريف بمركز ببا الشهر الماضى، مما يعكس جدية العمل على الارتقاء بالخدمات الطبية بما يواكب معايير الجودة العالمية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد اعتماد المزيد من الوحدات ضمن خطة التطوير الصحي الشامل ببني سويف.