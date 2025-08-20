قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم نجم: ثورة الذكاء الاصطناعي تفرض تحديات على الفتوى ونعمل على إعداد خارطة طريق لمواجهتها
حصيلة دامية منذ 7 أكتوبر .. أكثر من 62 ألف شهيد في غزة
أسعار حلوى المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة
جلسة بين إدارة الزمالك ووزارة الإسكان لحل مشكلة فرع 6 أكتوبر ..تفاصيل
تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن..وهذه عقوبة بيع أغذية فاسدة
الذهب ينخفض ومفاجأة بشأن أسعار الدولار وحالة الطقس.. أخبار تهمك
مجـ.ـازر إسرائيلية في غزة وخطة لاجتياح المدينة وسط نداء عاجل لوقف الانقسام
ألمانيا تدعو حكومة الاحتلال إلي ضرورة وقف عمليات الاستيطان فوراً
القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية
استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة بني سويف: اعتماد وحدة نزلة حنا إضافة قوية لخريطة المنشآت المعتمدة

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أجرى الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، جولة تفقدية بالوحدة الصحية بقرية نزلة حنا التابعة لإدارة الفشن الصحية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية الأولية، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق وكيل الوزارة خلال جولته كل من الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية، والدكتور هاني عبد النبي، مدير إدارة الفشن الصحية، والدكتور عبد الرحمن صديق مدير وحدة نزلة حنا الصحية.

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة أقسام الوحدة المختلفة، حيث اطمأن على انتظام العمل داخل العيادات، وتابع خدمات المبادرات الرئاسية، إلى جانب المرور على الصيدلية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للمرضى. كما تابع مستوى النظافة العامة وصيانة الأجهزة الطبية ودفاتر التسجيل لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة.

وحرص الدكتور هاني جميعة على لقاء عدد من المواطنين المترددين على الوحدة، حيث استمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة، وأكد لهم أن المديرية تعمل باستمرار على تلبية احتياجاتهم وتطوير الخدمة الصحية بالقرى والمراكز.

وأكد الدكتور هاني جميعة أن الوحدة الصحية بقرية نزلة حنا تم اعتمادها مؤخرًا من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) بعد استيفاء معايير الجودة، لتصبح ضمن المنشآت الصحية المعتمدة دوليًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحسين الخدمة الصحية داخل القرى والمناطق الريفية.

وأشاد وكيل وزارة الصحة، بالجهود التى بذلت من أجل اعتماد الوحدة، موجها الشكر لأطباء وتمريض وعاملين الوحدة الصحية على التزامهم بالمعايير، لكى تحصل الوحدة على الاعتماد، مؤكدًا أن المديرية لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لاستمرار هذا المستوى من الخدمة الصحية.

وأشار وكيل الصحة إلى أن اعتماد وحدة نزلة حنا يمثل إضافة قوية لخريطة المنشآت الصحية المعتمدة بالمحافظة بعد اعتماد وحدة قرية الشريف بمركز ببا الشهر الماضى، مما يعكس جدية العمل على الارتقاء بالخدمات الطبية بما يواكب معايير الجودة العالمية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد اعتماد المزيد من الوحدات ضمن خطة التطوير الصحي الشامل ببني سويف.

بني سويف صحة بني سويف الفشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

ترشيحاتنا

عصير مانجو

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل عصير مانجو بالنعناع

الكوليسترول

اكتشفها.. مادة غير متوقعة تحمى من السرطان والاسمرار وتقلل الكوليسترول

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| التكييف ينقل مرضًا خطيرًا تسبّب في وفاة الأشخاص بأمريكا.. والصين تكشف عن أول روبوت برحم صناعي قادر على الحمل والولادة

بالصور

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند في 10 دقائق

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط
طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط
طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط

القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية

مصادرة سيارة بلوجر شهير بقيمة 243 مليون دولار..ما السر؟

استون مارتن
استون مارتن
استون مارتن

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد