ترامب يعلن خفضًا كبيرًا في ميزانية وموظفي المخابرات الوطنية الأمريكية
لو كثرت ذنوبك.. اعرف كيفية صلاة التوبة وصيغة الدعاء بعدها
اعتبارا من اليوم.. السكك الحديدية تطلق خدمة جديدة لمزيد من الراحة والتميز للركاب
خطر يقوّض حل الدولتين.. بريطانيا وأوروبا تدينان خطة "إي 1" الاستيطانية
التريند مش هينفعك.. كوكا ينتقد تصوير الجنازات بعد عزاء والد الشناوي
واشنطن وعشق آباد تبحثان تعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع الشراكة الثنائية
ما الفرق بين الطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى؟.. الإفتاء توضح
متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة
شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه
دون وسيط.. السعودية تطلق خدمة "نسك عمرة" لإصدار التأشيرات وحجز الخدمات
المتحدة تعلن الشراكة مع تيك توك لنقل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير
محافظات

أخبار بني سويف| توقيع بروتوكول لتنفيذ 4 مشروعات تنمية اقتصادية.. واستقبال 25 من السُيّاح الألمان

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:
 

بقيمة 480 مليون جنيه.. بروتوكول لتنفيذ 4 مشروعات تنمية اقتصادية ببني سويف
شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف في الفعاليات التي نظمتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والاتحاد الأوروبي، والتي شهدت توقيع 4 بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشروعات استراتيجية في مجال التنمية الاقتصادية المحلية بمحافظات الفيوم، بني سويف، الأقصر، وأسوان، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي والتنمية الاجتماعية المستدامة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 480 مليون جنيه.
 

وجرت مراسم التوقيع بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة، والسيدة أليس بيسلان رئيسة فريق التعاون الاقتصادي والنمو الشامل بالاتحاد الأوروبى، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والسادة نواب المحافظين وممثلي مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية.

بني سويف تستقبل 25 من السُيّاح الألمان في جولة على الممشى السياحي للكورنيش
استقبلت محافظة بني سويف"مساء أمس"فوجًا من السياح الألمان قوامه 25 زائراً وزائرة ،وذلك في إطار جهود تنشيط السياحة الوافدة وتعزيز مكانة بني سويف على خريطة السياحة و كان في استقبالهم فريق من إدارة السياحة بالمحافظة ولجنة ادارة الكورنيش لتيسير تحركاتهم وتوفير الدعم اللازم.
 

 وتضمنت جولة الفوج زيارة الممشى السياحي الجديد على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، حيث استمتع الزوار بالأجواء النيلية والمناظر الطبيعية الخلابة، إلى جانب التعرف على معالم المدينة الحديثة وبعض الملامح التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظة.

رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفد البوابة القانونية للتشريعات المصرية
استقبل الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف وفد البوابة القانونية للتشريعات المصرية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة بني سويف لتدريب طلاب كلية الحقوق لكيفية استخدام التكنولوجيا بالذكاء الاصطناعي، وإتاحة تدريب الطلاب على العمل في المجال القانوني وذلك لتنفيذ العدالة الناجزة، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030م.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

