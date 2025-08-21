أستاذ علوم سياسية: تحرّك أوروبي للاعتراف بفلسطين بهدف الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن 10 دول أوروبية بدأت خطوات رسمية للاعتراف بدولة فلسطين، في تحرك سياسي يهدف إلى دعم جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية للقبول بالمبادرات المطروحة.

وأوضح فهمي، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة الأوروبية تسعى إلى إرغام إسرائيل على الانصياع لمقترح التهدئة الذي أعده الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف، وتم تعديله لاحقًا بإضافات وصياغات مصرية ليتوافق مع الواقع السياسي والأمني في القطاع.

ورغم أهمية الاعتراف الدولي بفلسطين، شدد فهمي على أن الأولوية الآن ليست للاعتراف الرسمي، وإنما لوقف فوري لإطلاق النار واحتواء التدهور الإنساني المتسارع في غزة.