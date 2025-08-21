قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: لا توجد مؤشرات حتى الآن على استعداد موسكو لإنهاء الحرب
محافظ الإسكندرية: ننتظر إعلان الآثار عن سفينة آثرية غارقة قريبًا
وزير الري يقرر تحفيز المحصلين المتميزين واستبعاد المقصرين
سموتريتش يهدد بالاستقالة حال موافقة نتنياهو على صفقة مع حماس
وزير السياحة والآثار: إنشاء متحف مائي قيد الدراسة
استبدال صليب بنجمة داوود .. سيّاح إسرائيليون يثيرون غضباً في ويلز
إهانة للنظام الدولي.. الجنائية الدولية تعلق على العقوبات الأمريكية ضد قضاتها
"الوزراء" يستعرض فرص نجاح تعزيز مكانة مصر كمركز لتجارة الترانزيت
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس 21 أغسطس 2025
محمد عبد اللطيف يؤكد تعزيز التعاون الثنائي مع اليابان في مجالات التعليم
هل يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه؟ عوامل تحسن الاقتصاد
اعترافات مثيرة للراقصة نورا دانيال.. رحلتها من الرقص لكلبش مباحث الآداب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يقرر تحفيز المحصلين المتميزين واستبعاد المقصرين

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
أمل مجدى

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة و وحدة التحصيل المركزية لمستحقات الوزارة، لمتابعة أعمال وحدة التحصيل ومراجعة الموقف التحصيلي خلال العام المالي الماضي، وموقف إنجاز المحصلين مقارنة بالمستهدفات التحصيلية، بهدف تحقيق الهدف المطلوب والمتمثل فى حصاد كافة المديونيات، واستعراض الرؤية المستقبلية للنهوض بالعملية التحصيلية خلال المرحلة القادمة .


وأكد الدكتور سويلم حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات .

مراعاة الحد الأدنى للتحصيلات

وقد شدد الدكتور سويلم على ضرورة قيام الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات، وكافة أجهزة الوزارة المعنية بمراجعة المستهدفات المطلوبة من السادة المحصلين ومعدلات تحصيل الفعلية لكل محصل، مع مراعاة الحد الأدنى للتحصيلات لعدم التأثير سلبا على المنظومة التحصيلية .


وأكد وزير الري تحفيز المحصلين حال تحقيقهم لمعدلات أعلى من المستهدف ورفع الحافز التحصيلي لهم، مع استبعاد المحصلين الغير قادرين على تحقيق المعدلات المطلوبة .


وأشار إلى أن زيادة معدلات التحصيل يحقق توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة، وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين، وتحسين المنظومة الصحية، والتأمين علي جميع العاملين بالوزارة .


ووجه الدكتور سويلم بضرورة تكثيف المتابعة والتنسيق المستمر بين وحدة تحصيل مستحقات الوزارة وأجهزه الوزارة لتطوير منظومه الحجز الاداري لضمان تحصيل كافه المديونيات، وتذليل التحديات التي تواجه مندوبى الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل، مع تعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة .

هاني سويلم الري مستحقات الوزارة المستهدفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

بدرية طلبة

أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

ترشيحاتنا

نصف طن مخدرات واسلحة نارية.. الداخلية تداهم أوكار الاجرام ب3 محافظات

نصف طن مخدرات وأسلحة نارية.. الداخلية تداهم أوكار الإجرام بـ3 محافظات| صور

يتعاطى المخدرات أثناء القيادة بالمطرية.. قرار عاجل ضد سائق أتوبيس نقل جماعي

يتعاطى المخدرات أثناء القيادة بالمطرية.. قرار عاجل ضد سائق أتوبيس نقل جماعي

تأييد المشدد 3 سنوات و3 أشهر لطفل وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره فى الحشيش

تأييد المشدد 3 سنوات و3 أشهر لطفل وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره فى الحشيش

بالصور

تريند السوشيال ميديا .. من هو أوتاكا صديق هدير عبد الرازق

اوتاكا
اوتاكا
اوتاكا

إطلالة صيفية .. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

دون مكياج.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة بسيطة

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد