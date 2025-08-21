وزير الري يقرر تحفيز المحصلين المتميزين واستبعاد المقصرين

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة و وحدة التحصيل المركزية لمستحقات الوزارة، لمتابعة أعمال وحدة التحصيل ومراجعة الموقف التحصيلي خلال العام المالي الماضي، وموقف إنجاز المحصلين مقارنة بالمستهدفات التحصيلية، بهدف تحقيق الهدف المطلوب والمتمثل فى حصاد كافة المديونيات، واستعراض الرؤية المستقبلية للنهوض بالعملية التحصيلية خلال المرحلة القادمة .



وأكد الدكتور سويلم حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات .

مراعاة الحد الأدنى للتحصيلات

وقد شدد الدكتور سويلم على ضرورة قيام الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات، وكافة أجهزة الوزارة المعنية بمراجعة المستهدفات المطلوبة من السادة المحصلين ومعدلات تحصيل الفعلية لكل محصل، مع مراعاة الحد الأدنى للتحصيلات لعدم التأثير سلبا على المنظومة التحصيلية .



وأكد وزير الري تحفيز المحصلين حال تحقيقهم لمعدلات أعلى من المستهدف ورفع الحافز التحصيلي لهم، مع استبعاد المحصلين الغير قادرين على تحقيق المعدلات المطلوبة .



وأشار إلى أن زيادة معدلات التحصيل يحقق توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة، وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين، وتحسين المنظومة الصحية، والتأمين علي جميع العاملين بالوزارة .



ووجه الدكتور سويلم بضرورة تكثيف المتابعة والتنسيق المستمر بين وحدة تحصيل مستحقات الوزارة وأجهزه الوزارة لتطوير منظومه الحجز الاداري لضمان تحصيل كافه المديونيات، وتذليل التحديات التي تواجه مندوبى الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل، مع تعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة .