أخبار البلد

مدبولى يدعو «تويوتا» للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من الحوافز والمزايا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، توشيميتسو إيماي، الرئيس والمدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة "تيكاد 9"، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية.

وفي بداية اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون والتواجد التاريخي لمجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية في مصر الذي يمتد لنحو 93 عامًا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية تعمل في العديد من المشروعات في السوق المصرية مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية وقطاع المواد الغذائية، وذلك بخلاف النشاط التقليدي لها في مجال السيارات.

ودعا المجموعة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من الحوافز والمزايا التي توفرها المنطقة، في ضوء عضوية مصر بعدد من التكتلات بالأسواق العالمية بما يُسهم في نفاذ منتجات الشركة لتلك الأسواق.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى الانتهاء من مذكرة التعاون المُوقعة في مجال التعليم الفني، مشيرًا إلى أن الجانب الياباني وعد بالانتهاء منها في أقرب فرصة حيث تمت مناقشة هذا الأمر مع الجايكا والسفارة اليابانية في القاهرة لدعم التعاون في هذا المجال.

وخلال اللقاء، استعرض توشيميتسو إيماي، الرئيس والمدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية، نشاط الشركة في مصر الذي يتمثل في استثمارات شركة "تويوتا موتور" لتجميع السيارات، ومحطة "رورو" السيارات بميناء شرق بورسعيد، حيث تعد شركة “تويوتا تسوشو” أحد أعضاء التحالف العالمي المشغل لمحطة “الرورو” بميناء شرق بورسعيد.

وأضاف إيماي أن المجموعة تعمل في مصر أيضًا في مجال الطاقة المتجددة من خلال مشروعي: رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 5 ميجا وات، والبحر الأحمر لطاقة الرياح بقدرة 650 ميجا وات.

كما تطرق إلى عمل المجموعة أيضًا في مجال الرعاية الصحية عبر توريد أجهزة الأشعة والسيارات المجهزة لنقل اللقاحات.

وأوضح توشيميتسو إيماي أن الشركة لديها نشاط رابع في السوق المصرية يتمثل في تصدير الأطعمة والمشروبات إلى اليابان.

كما استعرض دور الشركة في منحة E-Just التي يتم تنفيذها من خلال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وشركة "تويوتا تسوشو"، مشيرًا إلى أن الطرفين القائمين على المنحة أكدا نيتهما لتنفيذ المرحلة الجديدة من المنحة من خلال تعاقد جديد سيبدأ في سبتمبر 2026 وينتهي في أغسطس 2030.

كما تطرق "إيماي" إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة ووزارتي الصناعة والاستثمار لتعزيز التعاون في مجال صناعة السيارات ومكوناتها وتوطين الصناعة محليًأ.

كما تحدث الرئيس والمدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية، خلال اللقاء، عن نشاط الشركة في أفريقيا، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل في القارة السمراء في مجالات النقل والبنية التحتية الخضراء والرعاية الصحية، وأن ثلث موظفيها حول العالم يعملون في أفريقيا.

وهنأ توشيميتسو إيماي، رئيس الوزراء بافتتاح مصر للمتحف المصري الكبير المُقرر في الأول من نوفمبر المقبل.

القارة السمراء أفريقيا تويوتا تسوشو صناعة السيارات رأس غارب لطاقة الرياح الجايكا تيكاد تويوتا

