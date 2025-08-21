تريند السوشيال ميديا .. من هو أوتاكا صديق هدير عبد الرازق

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر محمد أوتاكا داخل شقته بمدينة الشروق بالقاهرة، بعد انتشار مقطع فيديو فاضح له أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لبيان أمني، وُجهت إليه تهم نشر محتوى خادش للحياء العام، كما ضُبط بحوزته مواد مخدرة. وتمت إحالته للتحقيق وحبسه 4 أيام على ذمة القضية، مع عرضه على الطب الشرعي للكشف عن تعاطي المخدرات وفحص أجهزته الإلكترونية.

يذكر أن أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، يُعد من أشهر صناع المحتوى الكوميدي على يوتيوب وتيك توك، لكن مسيرته اتجهت مؤخرًا إلى قضايا مثيرة للجدل وضعت اسمه في صدارة الأخبار.

من هو محمد أوتاكا؟

محمد أوتاكا هو صانع محتوى ومدوّن مصري معروف، ينشط على منصات مثل يوتيوب، تيك توك، وإنستغرام، ويشتهر بمقاطع الفيديو الكوميدية، الفلوجات اليومية، والتحديات التفاعلية .

أسلوبه يتميّز بالمزج بين الفكاهة والمواقف الحياتية اليومية، ما أكسبه قاعدة جماهيرية واسعة .