قبل ما تشتريه .. اكتشف الفرق بين التمر الفاسد والجيد

يعد التمر من الأطعمة الأساسية على مائدة الافطار خلال شهر رمضان فهو من الأطعمة الصحية الذيذة التى تقضي على الشعور بالتعب والارهاق لذا يبدأ كثيرون بشراء التمر عند النزول للاسواق لاقتناء مستلزمات رمضان وهي متعدد األنواع ، وهي أفضل بداية ما يتناوله الصائم من طعام بعد فترة االنقطاع الطويلة عن الطعام والشراب.





ولكن مع الاسف بعض الانواع التى يتم يتداولها في الاسواق خاصة في الأماكن مجهولة المصدر، وقدم جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح التى تساعد في اكتشاف الفرق بين التمر الفاسد والجيد.

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- تجنب شراء التمور المكشوفة والمعرضة للغبار عوادم السيارات وكذلك الحشرات خاصة الذباب .

- تأكد عند شراء التمور من خلوها من الحشرات الحية وخاصة السوس أو النمل وكذلك من بيض ويرقات تلك الحشرات أو أجزائها كألرجل أو األجنحة وكذلك التأكد ومن عدم وجود الحشرات الميتة وخاصة بين حبات التمر أو بداخلها .

- يمكن معرفة وجود الحشرات من خلال مشاهدتها أو من خلال الآثاروالدالة عليها كالثقوب والنخور .

- احذر شراء التمور التي بها تغير في الرائحة واللون وكذلك التمور التي بها أي أعفان .