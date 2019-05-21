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لا تعد ولا تحصى.. تعرف على فوائد نواة التمر لجسم الإنسان.. فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:25 م
صدى البلد
ندى فتح الله
عرضت فضائية "العربية" تقريرًا خاصا بفوائد نواة التمر لجسم الإنسان.

وأشار التقرير إلى أن هناك دراسات عديدة بحثت في المكونات الدقيقة لنواة التمر لمعرفة فوائدها الصحية، حيث خلصت إلى أن فوائدها للجسم تتمثل في حماية خلايا الجسم من التلف لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

وأوضح التقرير أن نواة التمر تساعد في تسهيل عملية الهضم وحركة الأمعاء، لاحتوائها على الألياف، بالإضافة إلى أنها تصنف ضمن الأطعمة التي تعمل كمضادات للأمراض المزمنة.

وأفاد التقرير بأنها تعمل على علاج فروة الرأس وتطهيرها من الجراثيم والبكتيريا، إضافةً إلى معالجتها لقشرة الرأس وبثور الوجه.

وتابع التقرير بأنه من الممكن الاستفادة من نواة التمر عن طريق سحقها وإضافتها للعصائر والمأكولات، أو نقعها لمدة 24 ساعة ثم طحنها وإضافتها للطعام، أما ما يخص الشعر من الممكن طحنها وإضافتها لزيوت الشعر.

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