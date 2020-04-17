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مرأة

لا تستغني عنه أبدا.. التمر يساعد على رفع مناعة الصائم في رمضان

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:36 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ومع ظهور فيروس كورونا وانتشاره لابد أن نبحث عما يقوي المناعة الخاصة بالإنسان.. أكدت استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والاحجار الكيرمة جراند ماستر لبنى أحمد، أن التمر مفيد للغاية في رفع مناعة الصائم ويجدد من طاقته عند تناوله على الإفطار.

وأوضحت أن الصيام يعتبر أسمى ما يمكن أن يمارسه الإنسان، فهو ينقي الجسم من الطاقات السلبية كافة، بمجرد الصيام من الفجر وحتى آذان المغرب.

وتابعت: الصيام يحقق أقصى درجات الطهارة والأتزان الجسدي والنفسي، وصيام رمضان لا يتمثل في الصيام عن الأكل والشرب فقط بل الصيام أخلاقيا أيضا، والصيام الأخلاقي يجعلك تنقي وتنظف روحك، لذا الجسم يكون في منتهى النقاء وقت الصيام، وعندما نفطر علينا أن نتبع السنة النبوية بتناول السبعة تمرات، فالسبعة تمرات يمدون الجسم بالطاقة ويعتبرون بمثابة حصن للجسم من الأمراض أو الطاقات السلبية، لأنه عند تناول التمر تتشكل هالة حول الجسد من الصعب اختراقها.

وأشارت إلى أن علاج عدم الاتزان النفسي والغضب ومشاكل الذاكرة والقلق والتوتر تتمثل في الحفاظ على السبعة تمرات.

ونصحت بضرورة تناول السبعة تمرات عند الاستيقاظ من النوم صباحا، أو عند الأفطار في رمضان، فتكون هي أول من يدخل فمك مع بداية اليوم، بالإضافة إلى فوائد التمر الصحية التي لا تعد ولا تحصى، فله فوائد طاقية كثيرة أيضا، فهو يساعد كثيرا على تنقية الجسم والهالة المحيطة به بعد يوم كامل من الصائم.
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