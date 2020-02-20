AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سناكس لذيذ وصحي.. طريقة تحضير بسكويت التمر

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:01 ص
بسكويت التمر
بسكويت التمر
Advertisements
آية التيجي
يمكن تقديم سناكس لذيذ وصحي لأطفالك وعائلتك، لذا قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك تحضير بسكويت التمر، وهو أحد السناكس والحوليات الخفيفة واللذيذة، والتي تتمتع بمذاق مميز.

وقت التحضير: 20 دقيقة
وقت الطبخ: 30 دقيقة
تكفي لـ : 5 اشخاص

ويمكن تقديم بسكويت التمر بين الوجبات، او حتى مع الشاي أو اللبن في وجبة الإفطار، حيث أنها ستكون وجبة مميزة، وتمد الجسم بالطاقة، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضير بسكويت بالتمر بالتفصيل..

أقرأ ايضا:

طريقة تحضير بسكويت التمر:

مقادير بسكويت التمر

3 كوب دقيق
نصف كوب سكر بودر
بيضة
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
200 جرام زبدة طرية
نصف كيلو عجوة مفرومة (نفرم العجوة جيدًا في الكبة، ونلفها على النار مع ملعقة زبدة ونضع عليها ربع ملعقة صغيرة قرفة) 

طريقة تحضير بسكويت بالتمر:

1- نحضر العجانه ونضع به الزبدة والسكر البودر، ونخلطهم جيدًا في العجان حتى نحصل على خليط كريمي.

2- ثم نضع البيضة والفانيليا ونكمل خلط في العجان ثم نضع البيكنج بودر على الدقيق.

3- نخلطهم جيدًا ثم ننزل بهم على الخليط (الدقيق قابل للزيادة حسب كثافة الدقيق)، ونخلط حتى تلم العجينة فقط،  ولا نتركها في العجان فترة طويلة حتى لا يتكون عرق للعجينة، وبعد أن نحصل على عجينة لينة متماسكة غير ملتصقة باليد.

4- نخرج العجينة من العجان، ونتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة،  ثم نضعها على ورقة زبدة ، ونضع عليها ورقة زبدة أخرى.

5- نفردها بالنشابة ثم نحضر العجينة، ونضعها على العجينة، ونلف عليها ونقوم بالضغط على العجينة.

6- نساوي الأحرف بالسكينة، ثم نقطعها مثلثات دون أن تنفصل العجينة عن بعضها للنهاية.

7- ثم نقوم بعمل تقسيمات، وخطوط بالسكينة على الوجه.

8-ثم ندخل البسكويت فرن مشتعل مسبقًا على درجة حرارة 180، حتى يأخذ اللون الجميل، ثم نخرجه ونفصله بالسكينة ونضعه في طبق التقديم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زى الجاهز.. بأقل التكاليف تعلمي طريقة إعداد المعمول بالتمر

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل كيك النوتيلا بالموز خطوة بخطوة

أحلى من المحلات .. طريقة عمل فطيرة التفاح بالقرفة كالمحترفين

هنفطر إيه النهاردة.. فول بالزيت الحار مع عجة البطاطس بالبيض

سناكس لذيذ واقتصادي.. تعلمي طريقة عمل كبيبة الأرز بالبسطرمة

هنفطر إيه النهاردة؟.. فول بالخلطة المصرية مع عجة بالخضار

ترشيحاتنا

إيطاليا تعتقل قبطان سفينة لـ تهريبه أسلحة بين تركيا وليبيا

كادت أن تفقد بصرها.. غادة رجب: عيني كانت هتروح في شهر العسل.. فيديو

فيحاء وانغ: 14 ألف مصاب بـ كورونا تم شفاؤهم ..فيديو

حظك اليوم الخميس 20 - 2 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

خسر 44 قرشا.. البرلمان يكشف أسباب انهيار الدولار أمام الجنيه

الأهلي يكشف حقيقة مشاركة رمضان صبحي في لقاء السوبر المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتحبني زي الأول؟.. ضابط يقتل زوجته خنقا بعدما طرحت عليه سؤالا مفاجئا

بفستان قصير.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

لو محجبة.. طرح الـ ombre موضة 2020