سناكس لذيذ وصحي.. طريقة تحضير بسكويت التمر

وصحي لأطفالك وعائلتك، لذا قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك تحضير بسكويت أحد السناكس والحوليات الخفيفة واللذيذة، والتي تتمتع بمذاق مميز. يمكن تقديم سناكس لذيذلأطفالك وعائلتك، لذا قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوكبسكويت التمر ، وهوالسناكس والحوليات الخفيفة واللذيذة، والتيبمذاق مميز.





وقت التحضير: 20 دقيقة

طريقة تحضير بسكويت التمر:



مقادير بسكويت التمر



3 كوب دقيق

نصف كوب سكر بودر

بيضة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

200 جرام زبدة طرية

نصف كيلو عجوة مفرومة (نفرم العجوة جيدًا في الكبة، ونلفها على النار مع ملعقة زبدة ونضع عليها ربع ملعقة صغيرة قرفة)



طريقة تحضير بسكويت بالتمر:



1- نحضر العجانه ونضع به الزبدة والسكر البودر، ونخلطهم جيدًا في العجان حتى نحصل على خليط كريمي.



2- ثم نضع البيضة والفانيليا ونكمل خلط في العجان ثم نضع البيكنج بودر على الدقيق.





3- نخلطهم جيدًا ثم ننزل بهم على الخليط (الدقيق قابل للزيادة حسب كثافة الدقيق)، ونخلط حتى تلم العجينة فقط، ولا نتركها في العجان فترة طويلة حتى لا يتكون عرق للعجينة، وبعد أن نحصل على عجينة لينة متماسكة غير ملتصقة باليد.





4- نخرج العجينة من العجان، ونتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة، ثم نضعها على ورقة زبدة ، ونضع عليها ورقة زبدة أخرى.



5- نفردها بالنشابة ثم نحضر العجينة، ونضعها على العجينة، ونلف عليها ونقوم بالضغط على العجينة.





6- نساوي الأحرف بالسكينة، ثم نقطعها مثلثات دون أن تنفصل العجينة عن بعضها للنهاية.





7- ثم نقوم بعمل تقسيمات، وخطوط بالسكينة على الوجه.



