خليكو في الشمس.. 12 نصيحة لتجنب الإصابة بـ فيروس كورونا

أوضح الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني جامعة القاهرة، الفرق بين مصاب كورونا وحامل الفيروس، وكيفية اكتشاف الإصابة من غير أعراض.









وأضاف الدكتور أيمن سالم، أن حامل المرض هي حالة تحدث بعد اختفاء الأعراض، ويظل هناك مصدر العدوى، وهو موقف لا يحدث هنا في حالات الكورونا أو الأنفلونزا أو حتى الالتهاب الرئوي الفيروسي.







وذكر موقع "هيلث لاين" الطبي أن هناك مجموعة من النصائح الوقائية التي يمكن أن تجنبنا الإصابة بفيروس كورونا، وتساهم بشكل كبير في منع فرصة الإصابة بهذا المرض القاتل، ومن أبرزها:





