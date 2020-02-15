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مرأة

خليكو في الشمس.. 12 نصيحة لتجنب الإصابة بـ فيروس كورونا

السبت 15/فبراير/2020 - 12:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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آية التيجي
أوضح الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني جامعة القاهرة، الفرق بين مصاب كورونا وحامل الفيروس، وكيفية اكتشاف الإصابة من غير أعراض.

وأعلنت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية عن ظهور أول حالة حاملة لفيروس كورونا في مصر، أجنبي الجنسية.

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وقال أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إن مصاب كورونا ليس لديه أي أعراض مرضية مثل: السعال أو ارتفاع درجة الحرارة، والمريض لديه أعراض الإصابة.


وأضاف الدكتور أيمن سالم، أن حامل المرض هي حالة تحدث بعد اختفاء الأعراض، ويظل هناك مصدر العدوى، وهو موقف لا يحدث هنا في حالات الكورونا أو الأنفلونزا أو حتى الالتهاب الرئوي الفيروسي.


وذكر موقع "هيلث لاين" الطبي أن هناك مجموعة من النصائح الوقائية التي يمكن أن تجنبنا الإصابة بفيروس كورونا، وتساهم بشكل كبير في منع فرصة الإصابة بهذا المرض القاتل، ومن أبرزها:


1- لبس الكمامات وعدم تبديلها مع أي شخص.


2- التخلص منها في النفايات وإحكام غلقها.


3- غسل الأيدي باستمرار، خاصة قبل وبعد تناول الطعام وبعد العطس.


4- تعقيم الأسطح ولعب الأطفال واللهايات جيدا.


5-التعرض للشمس من الساعة 7 إلى 11 صباحا إذا وجدت، وذلك لتقوية مناعة الجسم.


6-الحرص على تناول فيتامين د يوميا.


7- شرب الماء بشكل كافٍ للجسم، حيث إن الجفاف يساعد على سهولة الإصابة بالأمراض، خاصة المعدية.


8- منع التقبيل.


9- منع السلام بالأيدي.


10- الاهتمام بـ غسل اليدين بعد المصافحة.


11- الابتعاد عن التدخين والمدخنين وعدم التدخين في الأماكن المغلقة، أو بجانب الأطفال والحوامل وكبار السن.


12- أخيرا البقاء في المنزل عند الشعور بالتعب أو الإصابة بأدوار البرد.

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