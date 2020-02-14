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مرأة

الفرق بين المصاب الفعلي بالكورونا وحامل الفيروس.. طبيب أمراض صدرية يوضح

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:05 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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آية التيجي
أوضح الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني جامعة القاهرة، الفرق بين مصاب كورونا وحامل الفيروس، وكيفية اكتشاف الإصابة من غير أعراض.

وقال أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إن مصاب كورونا ليس لديه أي أعراض مرضية مثل: السعال أو ارتفاع درجة الحرارة، والمريض لديه أعراض الإصابة.

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وأضاف الدكتور أيمن سالم، أن حامل المرض هي حالة تحدث بعد اختفاء الأعراض ويظل هناك مصدر العدوى وهو موقف لا يحدث هنا في حالات الكورونا أو الأنفلونزا أو حتى الالتهاب الرئوي الفيروسي.

ولفت إلى ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر، وهو لشخص صيني، وأعلنت ذلك وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وحاليا يلقى الرعاية اللازمة وتم عزله وتعقيم المكان الذي كان يتواجد فيه.
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