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مرأة

كارثة.. مخاطر غير متوقعة لوضع المكياج أثناء الحمل

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:31 م
مخاطر وضع المكياج
مخاطر وضع المكياج أثناء الحمل
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آية التيجي

تزعم دراسة حديثة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في ألمانيا، أن الأمهات اللائي يستخدمن المكياج ومستحضرات التجميل هن أكثر عرضة لإنجاب أطفال أكثر عرضة للسمنة، وذلك لأن المواد الكيميائية يمكن أن تصل إلى الجنين في الرحم.


وقام الباحثون بقياس مستويات بوتيل بارابين (BuP) أحد المواد المستخدمة في صنع المكياج في بول الأمهات البالغ عددهن 629 ، حيث وجدوا تركيزات أعلى عند أولئك الذين كانوا يستخدمون مستحضرات التجميل.


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وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أنهم وجدوا أن الأطفال للأمهات الذين كانوا يضعون مساحيق التجميل والمكياج باستمرار خلال فترة الحمل كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن في السنوات الثماني الأولى من حياتهم، وخاصة بين الفتيات. 


وحذر الباحثون، من أن البارابين الذي يستخدم في صناعة مساحيق التجميل قادر على التسرب للجسم عن طريق الجلد، ثم الانتقال إلى المشيمة مع احتمال إيذاء الطفل.


ويعتبر البارابين BuP هو مادة كيميائية تستخدم كمادة حافظة، وذلك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ويتواجد في معظم منتجات المكياج الطويلة الأمد ، مثل أحمر الشفاه أو كريم الأساس، والبلاشر، وظلال العيون، ومزيلات العرق ، المرطبات والشامبو، ويتم امتصاصه من قبل الجلد ويمكن اكتشافه عادة في البول والدم وحليب الثدي عند الامهات المرضعات.


وقال الدكتور توبياس بولت من معهد هيلمهولتز للأبحاث في لايبزيج، أن الأمهات اللائي استخدمن مستحضرات التجميل التي تحتوي على مادة BuP، كانت لديهم على وجه التحديد أطفال أكثر عرضة لزيادة الوزن في وقت مبكر في الثماني سنوات الأولى من حياتهم بنسبة تصل إلى 20 وحتى  45 في المائة.


ويدعي الباحثون، أن البارابين يؤثر على الجين الذي ينظم تناول الطعام في منطقة المخ عند تكوين الأجنة، حيث أنه يعمل على انخفاض في استقبال هرمون الليبتين، والذي ينظم وزن الجسم من خلال موازنة تناول الطعام.

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