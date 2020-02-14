يعزز الدورة الدموية.. فوائد مذهلة لـ مشروب الكاكاو الساخن

أظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من جامعة نورث وسترن في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، أن شرب الكاكاو الساخن يساعد على المحافظة على صحة القدمين لأكثر من 60 عامًا، حيث أن الكاكاو يعزز الدورة الدموية في الساقين.



ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أن أولئك الذين يشربون مشروب الكاكاو ثلاث مرات في اليوم لمدة ستة أشهر، كانوا قادرين على المشي لمسافات أطول ممن كانوا معتادين عليه، ويرجع ذلك لوجود مركب يسمى epicatechin، والموجود أيضا في الشوكولاته الداكنة.



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ويعتقد الباحثون، أن مادة الأبيكاتيكين قد تعمل على تحسين تدفق الدورة الدموية في الساقين مما يسمح بتحسين قدرة المشاركين على المشي بشكل أفضل، ولمسافات طويلة، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأجريت الدراسة على أشخاص يعانون من مرض الشريان المحيطي المعروف أو "PAD" ، وهو يعمل على تضييق في الشرايين في الساقين، حيث يعاني خمس أشخاص تزيد أعمارهم عن 60 عامًا في المملكة المتحدة بمرض تصلب الجلد المفصلي، مما يسبب لهم الألم والشد والتشنج في عضلات الساق أثناء المشي.



وقالت مؤلفة الدراسة البروفيسور ماري مكديرموت ، من جامعة نورث وسترن في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه يمكن لمشروب الكاكاو الساخن أن يساهم بشكل كبير في تحسين أداء المشى، حيث يبدو أن الكاكاو يحمي العضلات ويحسن من معدل الأيض، وبالأخص لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض الشريان المحيطي PAD، والذي يطلق عليه تصلب الشرايين.



وأضافت الدكتورة نعومي هامبورغ، رئيسة مجلس أمراض الأوعية الدموية الطرفية التابعة للجمعية الأمريكية للقلب، أنه يعاني مرضى تصلب الشريان المحيطي PAD من صعوبة في المشي، بالإضافة إلى قصور في ضخ الدم إلى الساقين، مما يتسبب في عدم حصول عضلات الساق على كمية كافية من الدم.



ومن المعروف أن الكاكاو يحتوي على الفلافانول، والموجود في الشوكولاتة الداكنة، وهو له العديد من الخصائص العلاجية، والتي قد تؤدي إلى تحسين أداء المشي لدى الأشخاص الذين يعانون من تصلب الشريان المحيطي PAD"، بالإضافة إلى أن نتائج الدراسة أكدت انه يعمل على تحسين صحة العضلات.