AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يعزز الدورة الدموية.. فوائد مذهلة لـ مشروب الكاكاو الساخن

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:46 م
فوائد مشروب الكاكو
فوائد مشروب الكاكو الساخن
Advertisements
آية التيجي

أظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من جامعة نورث وسترن في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، أن شرب الكاكاو الساخن يساعد على المحافظة على صحة القدمين لأكثر من 60 عامًا، حيث أن الكاكاو يعزز الدورة الدموية في الساقين. 

ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أن أولئك الذين يشربون مشروب الكاكاو ثلاث مرات في اليوم لمدة ستة أشهر، كانوا قادرين على المشي لمسافات أطول ممن كانوا معتادين عليه، ويرجع ذلك لوجود مركب يسمى epicatechin، والموجود أيضا في الشوكولاته الداكنة.

اقرأ أيضا:

خطوة جديدة للعلاج.. 9 جينات مسئولة عن الإصابة بالزهايمر

لمرضى الضغط والكوليسترول .. اتبعوا هذه العادات مع العلاج

ويعتقد الباحثون، أن مادة الأبيكاتيكين قد تعمل على تحسين تدفق الدورة الدموية في الساقين مما يسمح بتحسين قدرة المشاركين على المشي بشكل أفضل، ولمسافات طويلة، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأجريت الدراسة على أشخاص يعانون من مرض الشريان المحيطي المعروف أو "PAD" ، وهو يعمل على تضييق في الشرايين في الساقين، حيث يعاني خمس أشخاص تزيد أعمارهم عن 60 عامًا في المملكة المتحدة بمرض تصلب الجلد المفصلي، مما يسبب لهم الألم والشد والتشنج في عضلات الساق أثناء المشي. 

وقالت مؤلفة الدراسة البروفيسور ماري مكديرموت ، من جامعة نورث وسترن في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه يمكن لمشروب الكاكاو الساخن أن يساهم بشكل كبير في تحسين أداء المشى، حيث يبدو أن الكاكاو يحمي العضلات ويحسن من معدل الأيض، وبالأخص لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض الشريان المحيطي PAD، والذي يطلق عليه تصلب الشرايين.


وأضافت الدكتورة نعومي هامبورغ، رئيسة مجلس أمراض الأوعية الدموية الطرفية التابعة للجمعية الأمريكية للقلب، أنه يعاني مرضى تصلب الشريان المحيطي PAD من صعوبة في المشي، بالإضافة إلى قصور في ضخ الدم إلى الساقين، مما يتسبب في عدم حصول عضلات الساق على كمية كافية من الدم.

ومن المعروف أن الكاكاو يحتوي على الفلافانول، والموجود في الشوكولاتة الداكنة، وهو له العديد من الخصائص العلاجية، والتي قد تؤدي إلى تحسين أداء المشي لدى الأشخاص الذين يعانون من تصلب الشريان المحيطي PAD"، بالإضافة إلى أن نتائج الدراسة أكدت انه يعمل على تحسين صحة العضلات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابة علاء الشربيني بـ انسداد الشرايين.. تعرف على أسبابه وأعراضه وطرق الوقايه منه..و 5 أطعمة يجب تتوقف عن تناولها

معلومات لا تعرفيها عن أسباب الإصابة بالأزمات القلبية

لا تشعر بها أبدا.. أعراض الإصابة بانسداد شرايين القدم

تعرف عليها | 5 فوائد صحية تجعل الكاكاو مشروبك المفضل في فصل الشتاء

انتبه لنفسك .. عوامل تنذر بإصابتك بتصلب الشرايين

عشان تسمع كلمة بابا.. 8 أطعمة تعزز القدرة الجنسية وتزيد فرص الإنجاب

ترشيحاتنا

اخبار السيارات .. سعر سيارة حمو بيكا الجديدة أودي audi q3 وتخفيض هوندا سيفيك و MG اليوم في مصر

أشرف بن شرقي يحرز هدفا قاتلا فى مرمى الترجي بـ السوبر الإفريقي

شاهد ملخص وأهداف لقاء الزمالك والترجي بكأس السوبر الإفريقي

الزمالك يحصل على 200 ألف دولار بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي

مبروك حبيبي.. رسالة رومانسية من دينا الشربيني لـ عمرو دياب في عيد الحب

بفستان أحمر قصير.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد موسى ينفرد بنشر صور السيسي على تيشيرتات لاعبي الزمالك في الدوحة.. شاهد

دينا الشربيني تتألق مع عمرو دياب في عيد الحب بإطلالة ساحرة

20 صورة ترصد جمال ملكات العالم فى أحضان الأقصر فى الفلانتين