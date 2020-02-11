خطوة جديدة للعلاج.. 9 جينات مسئولة عن الإصابة بالزهايمر

كشفت دراسة جديدة أجراها مجموعة من الباحثين في جامعة كوليدج بلندن، عن تحديد الجينات الرئيسية التي قد تحمي من مرض الزهايمر، مما يزيد الأمل في اختراع دواء ما، يقلل من خطر حدوث الزهايمر أو ما يعرف باسم الخرف.





وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأن الدراسة قامت بتعيين الحمض النووي لحوالي 10000 شخص تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، نصفهم مصابين بمرض الزهايمر، حيث انهم وجدوا ان المصابين بمرض الزهايمر، كانت لديهم 9 جينات محددة وشائعة.

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وأشار الباحثون، إلى أن التسع جينات كانت تقلل من وظيفة البروتينات التي تسمى فوسفات التيروزين، والمعروف أنها تشارك في تطوير مرض الزهايمر عن طريق تشجيع موت خلايا المخ، وهو الأمر الذي يمهد الطريق للعلاج لمنع مرض الزهايمر أو إبطاء حدوثه.

وقال البروفيسور ديفيد كورتيس ، الذي قاد الدراسة، إن نتائج هذه الدراسة مشجعة للغاية في الوقاية من مرض الزهايمر ويحاول وقف بروتين فوسفات التيروزين، والذي بدوره يقلل من المتغيرات الوراثية التي تحدث بشكل طبيعي، وهذا يجعل مرض الزهايمر أقل عرضة للتطور.

ويعتبر مرض الزهايمر هو أكثر أشكال الخرف شيوعًا ، حيث يصيب حوالي 850،000 شخص في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من مليون بحلول عام 2025. لا يوجد علاج في الوقت الحالي.

وفي الولايات المتحدة ، هناك 5.8 مليون شخص مصابون بمرض الزهايمر وعدد الذين يموتون من هذه الحالة قد زاد أكثر من الضعف (زيادة بنسبة 145 في المائة) بين عامي 2000 و 2017، ويتوقع أن يصاب بهذا المرض 13.8 مليون أمريكي فوق سن 65 بحلول عام 2050، ومع ذلك ، فإن أحدث الأبحاث الجديدة تثير الآمال في أن العلماء قد يكونوا قادرين على الحد من المعاناة من هذا المرض عبر وقف السبب الرئيسي في حدوثه، عبر إعاقة فسفاتاز التيروزين وإبقاء خلايا المخ صحية.