لمرضى الضغط والكوليسترول .. اتبعوا هذه العادات مع العلاج

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من جامعة توركو في فنلندا، إلى أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية السيطرة على مستويات الكوليسترول كدواء الستاتينات أو حبوب ضغط الدم، يمكن أن تكون مهددة للحياة.





وأجريت الدراسة على أكثر من 40 ألف شخص، فقد وجدوا أن الأشخاص الذين أكثروا من تناول أدوية الكوليسترول، وأدوية ضغط الدم، يمكن ان يعرض حياتهم للخطر بنسبة 82%، حيث أنها بالرغم من أنها تقلل من التعرض للنوبات القلبية، والسكتة الدماغية، إلا أنها كانت تعمل على زيادة أوزانهم بشكل كبير، وهو الأمر الذي بدوره يمكن أن يزيد من عوامل الخطر للتعرض لنفس الأمراض.





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وكدت وزارة الصحة العالمية، ان ما يقرب من ستة ملايين شخص في بريطانيا يتناولون أدوية ستاتين خافضة للكوليسترول وحوالي مليون شخص يتناولون أدوية لارتفاع ضغط الدم، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقال مدير الدراسة الدكتور معرة كورهونين، إن علاجات الضغط والكوليسترول، يمكنها أن تكون علاج فعال في الحد الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، إلا أنها قد تكون مهددة للحياة بفعل التسبب ببعض المضاعفات الاخرى، والآثار الجانبية، بما في ذلك زيادة الوزن، وآلام العضلات وتلف الكبد وخطر الإصابة بمرض السكري.



وتثبت نتائج الدراسة، إلى أن حبوب ضغط الدم ، مثل: مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ، مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بـ سرطان الرئة في الأبحاث المبكرة.





وتم استخدام بيانات أكثر من 40 ألف، والذين بدأوا في تناول أدوية ضغط الدم أو أدوية الستاتين، وقد وجدت النتائج أن الأشخاص الذين وصفوا أيًا من العلاجين، كانوا أكثر عرضة بنسبة 8 في المائة ليصبحوا غير نشطين جسديًا من أولئك الذين لم يتناولوا الدواء، وكان من المرجح أن تزيد أوزانهم بنسبة 82 في المائة.





وتابع الدكتور كورهونن، أنه يجب بجانب تناول هذه الأدوية يجب الاهتمام بممارسة الأنشطة البدنية، وممارسة الرياضة باستمرار، والإقلاع عن العادات السيئة الغير صحية، مثل شرب الكحوليات، او تناول أطعمة دسمة وغير صحية، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين.