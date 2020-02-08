هل يحمينا الثوم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد؟

تعتمد الإصابة بـ فيروس كورونا على ضعف المناعة في الأساس، وهو الأمر الذي يجعلنا نبحث عن طرق عديدة لتعزيز المناعة، ويمكن تعزيز المناعة بعدة طرق، ولكن ا الأطعمة التي نتناولها. همها









اقرأ أيضا: ويعد الثوم مضادا حيويا طبيعيا، حيث إن الدراسات العالمية أكدت أن الثوم له العديد من الفوائد للجسم، بما فيها تنظيف الجسم من السموم وتعزيز المناعة.





وقال الدكتور فلاديمير زايتسوف، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة في روسيا، إن للثوم العديد من الفوائد في الوقاية من مرض كورونا المستجد، والذي ظهر في الصين وانتشر بشكل كبير، مما أدى إلى انتقاله إلى العديد من الدول المجاورة.





وأفاد زايتسوف بأن أعراض الإصابة بفيروس كورونا الصيني 2019-nCoV، شبيهة بأعراض الإنفلونزا ، وبما أنه شبيه للإنفلونزا فإنه يهاجم بشكل كبير الأشخاص ذوات المناعة الضعيفة، وذلك وفقا لصحيفة "روسيا اليوم".





وأكد زايتسيف، أن تناول الثوم يعزز مناعة الجسم، "لأنه يحتوي على مضادات حيوية طبيعية لها خاصية مضادة للفيروسات، أي أن الثوم فعلا يعزز مناعة الجسم ويحمي من الإصابة بفيروس "كورونا المستجد، ويمكن أيضا تناول الزنجبيل بدلا من الثوم، لأنه يحتوي أيضا على مركبات عديدة مفيدة لها خصائص مضادة للفيروسات".





ونصح زايتسيف أنه لا يجب تناول كمية كبيرة من الثوم على معدة فارغة، حيث إنع من شأنه أن يؤذي المعدة، كما أن الثوم ضار جدا في حالات قرحة المعدة والحموضة المنخفضة والتهاب المعدة.