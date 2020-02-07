مضاعفات تصيب النساء اللاتي يحملن في فصل الشتاء.. أبرزها تسمم الحمل

دنماركيين في جامعة آرهوس ، النساء الحوامل اللائي يحملن في الشتاء، قد يكن أكثر عرضة للإصابة بتسمم الحمل ، وذلك على عكس النساء اللاتي يحملن في الربيع الصيف. حذرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثينأو





يونيو وأغسطس. وأجريت الدراسة على أكثر من 50000 امرأة في الدنمارك، ووجدت أن النساء اللائي حملن في فصل الشتاء ، كانت أكثر عرضة للإصابة باضطرابات ارتفاع ضغط الدم، والذي يكون أولى أعراض تسمم الحمل، وعلى عكس النساء اللاتي قاموا بالحمل في شهري





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تسمم الحمل، وهو أحد المضاعفات التي تحدث بين ستة في المائة من حالات الحمل ، وعادة ما يبدأ بعد 20 أسبوعًا من حدوث الحمل، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. ويعتبر





يعتقد أن نقص فيتامين د، و يؤدي إلى حدوث تغييرات في المشيمة مما قد يؤدي إلى تسمم الحمل. وأفاد الباحثون، أن النساء اللائي يحملن في الشتاء، قد يشهدوا نقص شديد في فيتامين د ، وذلك بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس، حيث





على ستة في المائة من حالات الحمل في المملكة المتحدة و 8 في المائة في الولايات المتحدة، حيث يكون ضغط دمهم أعلى من 140/90. وشهدت نتائج الدراسة، أنه تم تشخيص حوالي 8.5 في المائة من النساء اللاتي حملن في الشتاء اضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، وهو الأمر الذي





وقال الدكتور روهن تومسن أستاذ الأمراض الجلدية في جامعة إدنبرة، إنه يصعب الحصول على فيتامين د بسبب انخفاض ضوء الشمس، حيث ان فيتامين د، وقد يكون سبب في التغير الموسمي الملحوظ في اضطرابات ارتفاع ضغط الدم لدى المرأة خلال فترة الحمل.





أن فيتامين (د) ينظم مستويات الكالسيوم، ويرتبط الكالسيوم بظروف ارتفاع ضغط الدم. ويعتقد الباحثون أن فيتامين (د) له دور مضاد للالتهابات في المشيمة، والتي يعتقد أنها تلعب دورًا في تطور مقدمات الارتعاج عند النساء الحوامل، حيث



