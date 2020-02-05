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مرأة

بعد تعرض بشري له.. 7 عوامل تزيد من الإصابة بنوبات الربو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:00 م
الحالة الصحية للفنانة
الحالة الصحية للفنانة بشرى
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آية التيجي

بعد تعرض الفنانة بشرى لأزمة صحية شديدة، نقلت على أثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة، حيث اصيبت بحساسية ربوية حادة، و ضيق تنفس حادة وكذلك والدتها. 


ويعتبر مرض الربو هو حالة تضيق فيها المسالك الهوائية، وتتورم وتفرز المزيد من المخاط، وهذا يمكن أن يجعل التنفس صعبًا ويثير السعال والأزيز وضيق التنفس.


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وفي بعض الأفراد يكون الربو مشكلة بسيطة. اما في بعض آخر، يمكن أن تكون مشكلة كبيرة تتداخل مع الأنشطة اليومية، وقد تكون نوبات الربو في بعض الحالات المتأخرة مهددة للحياة.


ويتعذر علاج الربو، ولكن يمكن السيطرة على أعراضه. ولأن الربو يتغير مع مرور الوقت، فمن الأهمية التعاون مع الطبيب لتتبع العلامات والأعراض وتعديل العلاج وفق الحالة.


عوامل تزيد من الإصابة بنوبة الربو:


وهناك عدد من العوامل التي قد تزيد من خطورة إصابتك بالربو. و تشمل ما يلي:


1- إصابة أحد أفراد العائلة (أحد الأبوين أو الأشقاء) بالربو.


2- لديك حالة حساسية أخرى، مثل التهاب الجلد التأتبي، أو التهاب الأنف التحسسي (حمى القش).


3- زيادة الوزن


4- التدخين.


5- التعرض للتدخين السلبي.


6- التعرض لأبخرة عوادم السيارات أو أنواع التلوث الأخرى.


7- التعرض لمحفزات، مثل: المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة ومصففات الشعر.

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