قصور الغدة الدرقية.. 6 نصائح يجب اتباعها للحد من زيادة الوزن

ينتج عن قصور الغدة الدرقية زيادة وزن شديد، وإن لم ينتبه مريض الغدة الدرقية من الأطعمة الغنية بالدهون وعدم ممارسة الرياضة فقد يزيد الأمر سوءا ويتعرض للسمنة، وهو ما يؤثر على الصحة العامة، ويتسبب في التعرض للعديد من المخاطر والأمراض المزمنة كأمراض القلب، والسكري، وانسداد الشرايين.





قالت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشارى التغذية العلاجية والسمنة والنحافة،



اقرأ أيضا: أن الهرمونات التي تطلقها الغدة الدرقية تساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي، وتزيد من كفاءة جسمك في حرق الدهون الموجود في الطعام من أجل الحصول على الطاقة اللازمة للجسم، لذا عند وجود قصور في الغدة الدرقية يتباطأ الأيض، وهو الأمر الذي يؤدي إلى عدم حرق السعرات الحرارية بسرعة مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

وأفادت ولاء أبو الحجاج، بأن قصور الغدة الدرقية يمكن أن يمنع قصور الغدة الدرقية من السير في نطاقها الطبيعي، وهو ما يجعل الجسم يكتسب المزيد من الوزن، ويتعرض إلى السمنة المفرطة فيما بعد، وذلك إن لم ينتبه مريض الغدة إلى وجود هذا القصور في الغدة الدرقية . نطاقها





وأوضحت ولاء أبو الحجاج، إلى أن طرق إدارة زيادة الوزن مع مريض قصور الغدة الدرقية، يأتي في المقام الأول عن طريقة تناول علاج هرمون الغدة الدرقية الذي يحدده الطبيب المعالج، والذي بدوره سوف يعمل على زيادة إنتاج هرمون الغدة الدرقية مرة أخرى، فبمجرد أن تتناولي الجرعة الصحيحة ، يجب أن يستقر وزنك ومن أجل الرجوع إلى وزنك الأصلي.





وأضافت ولاء أبو الحجاج، إلى أنه يجب اتباع استراتيجية معقولة تجمع بين النظام الغذائي و التمارين الرياضية مع تناول علاج قصور الغدة الدرقية، ولكن لا يجب أن تتبعي نظامًا غذائيًا صارمًا منخفض السعرات الحرارية، لأن جسمك سوف يخزن السعرات الحرارية، وسوف ينتهي بك الأمر إلى زيادة الوزن، بدلًا من الحد منها.





وتابعت لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن هناك بعض النصائح التي يجب أن يتبعها مريض قصور الغدة الدرقية للحد من زيادة الوزن، والحصول على نتائج أفضل مع العلاج، ومن أهمها:





1- السعرات الحرارية:

ويجب المحافظة على توازن بين السعرات الحرارية التي تتناولها والسعرات الحرارية التي تحرقها يوميًا، حيث يجب استهلاك في المتوسط أقل من 500 سعرة حرارية يوميًا، سوف يساعد مريض قصور الغدة الدرقية في فقدان رطلًا تقريبًا في الأسبوع.





2- الحلوي:

ولفتت استشاري التغذية العلاجية أنه بدلا من تناول الحلوى وعاءً من الفاكهة الطازجة. تناول





3- المشروبات الغازية:

ويجب استبدال الصودا بالماء الفوار والليمون.





4- النشويات:

الأطعمة المصنوعة من دقيق أبيض معالج، مثل: الخبز الأبيض والبسكويت، المصنوعة من الحبوب الكاملة.



5- الخضراوات والفاكهة: وعليكم استبدالوالأطعمةالخضراوات

ونصحت أبو الحجاج، أنه يجب التركيز على الوجبات التي تعتمد على الفواكه والخضراوات ، والتي تحتوي على سعرات منخفضة ومليئة بالتغذية،





6- البروتين:

ويمكن إضافة مصدر من البروتين قليل السعرات، مثل: الأسماك والدواجن، أن يساهم في الشعور بالامتلاء والشبع أيضا.



