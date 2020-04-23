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مرأة

3 أضرار مدمرة للصحة لمشروب التمر الهندي البودرة

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:35 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
لا تخلو العصائر والمشروبات الباردة في فصل الصيف التي تلطف من حرارة الجو بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك هذا العام في فصل الصيف. 

لذلك لابد من وجود العصائر والمشروبات الرمضانية السريعة على مائدة الإفطار، ولكن تلجأ كثير من الأمهات إلى المشروبات ومنها البودرة أو بودرة التمر الهندي بالأخص؛ لأن نقع التمر الهندي الطبيعي يستهلك وقتا وجهدا، لكن مشروب التمر الهندي الجاهز يحمل كثيرا من الأضرار رغم الطعم الجميل، وأيضا لا يحتوي على فوائد المشروب الطبيعي لذلك يجب تناول المشروبات الطبيعية لصحتك.
 
أضرار المشروب البودرة الجاهزة

تسبب الإصابة بمرض السكر والسمنة :-
تحتوي المشروبات البودرة المصنعة على نسبة عالية من السكر لذلك فهي خطر على صحتك وخصوصا الأطفال أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري والسمنة.

تسبب الإصابة بالفشل الكلوي :-
نظرا لوجود كمية كبيرة من الألوان الصناعية والصبغات الموجودة بالمشروبات البودرة سريعة الذوبان قد تعرضك الى الاصابة بأمراض مزمنة ومنها الفشل الكلوي.

تسبب الإصابة بالسرطان :-
تعد مكسبات الطعم واللون والرائحة عامل رئيسي في نمو الخلايا السرطانية داخل الجسم والمشروبات البودرة مليئة بهذه المواد التى ترفع منخطر الاصابة بمرض السرطان.
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